KHEIREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF "Je ne démissionnerai pas"

Alors que des rumeurs se sont propagées toute la journée au sein des cercles médiatiques en Algérie, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi a tenu à démentir ces informations infondées qui visent à le déstabiliser. «Je ne démissionnerai pas et tout ce qui a été dit à ce sujet n'est que pures rumeurs». Une mise au point qui a le mérite d'être claire. Invité avant-hier soir d'une émission sur Echorouk TV, le président de la FAF Kheireddine Zetchi a balayé les rumeurs insistantes le donnant sur le départ de l'instance footballistique algérienne. «Nous avons hérité de l'ancien bureau un football algérien dans un état chaotique, il nous faudra du temps pour y remédier» a expliqué l'ancien boss du Paradou AC qui réclame de la patience pour remettre le football algérien sur de bons rails. S'exprimant également sur le cas du sélectionneur Lucas Alcaraz, le patron de la FAF a reconnu son erreur. «Notre choix d'Alcaraz n'était pas le bon puisque les résultats ne sont pas là. Alcaraz assume une grosse part de responsabilité dans les dernières défaites», même s'il a tenu à tempérer les choses. «Les résultats sont en défaveur d'Alcaraz mais ne demandez pas du jeu consistant en trois mois seulement!». Concernant son avenir, le président de la FAF compte bien assumer ses responsabilités.

«Si nous prenons la décision de limoger Alcaraz, je suis confiant pour que nous puissions trouver un accord à l'amiable inchallah (...). Nous savons que le peuple ne veut plus d'Alcaraz et on ne peut pas aller contre sa volonté».

In Lagazettedufennec.com