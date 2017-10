MC ORAN L'absence des joueurs irrite le président

Les absences à répétition aux entraînements de nombreux joueurs du MC Oran, notamment lors des séances de reprise, ont irrité les dirigeants qui ont décidé de sévir en recourant à des sanctions financières comme première étape, a-t-on appris hier auprès du club de Ligue 1.

Le président Ahmed Belhadj, dit «Baba», a piqué une vive colère en début de semaine en constatant que nombreux de ses protégés ont manqué à l'appel lors de la séance de reprise, d'où sa décision de sanctionner les concernés, précise la même source. L'aspect disciplinaire a souvent été mis en exergue au MCO, où des manquements ont été signalés, non sans que cela ne se répercute chaque saison sur les résultats de l'équipe qui court après son premier titre de champion depuis 1993, soit depuis sa dernière consécration dans ce registre. Cette situation a fini par sortir le premier responsable du club de ses gonds, s'engageant à remettre de l'ordre dans la demeure pour mettre fin aux «mauvaises habitudes», ajoute-t-on de même source. Ahmed Belhadj, qui est à sa troisième saison à la tête des Hamraoua, espère réaliser un parcours de premier ordre lors de l'actuel exercice afin de faire oublier aux fans les interminables déboires des années précédentes. Après cinq journées de compétition, les Rouge et Blanc occupent la quatrième place au classement avec 8 points, deux victoires, deux nuls et une défaite.

Les protégés de l'entraîneur tunisien Moez Bouakaz affronteront vendredi prochain en déplacement chez l'USM El Harrach pour le compte de la 6e journée du championnat, avant d'accueillir, quatre jours après (mardi 17 octobre), le MC Alger. Une semaine chargée les attend donc d'où cette montée au créneau de leur président, estime-t-on dans les milieux du club phare d'El-Bahia.