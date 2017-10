LE DERBY MCA-USMA REPORTÉ La LFP cède au forcing des clubs et du MJS

Par Lounès MEBERBECHE -

Benguit face à son ex-camarade Mansouri

Si le derby algérois, USM Alger-USM El Harrach, prévu aujourd'hui et comptant pour la mise à jour de la 5e journée de la Ligue 1 Mobilis a été reporté il y a de cela deux jours à une date ultérieure, les fans de l'USMA et du MCA viennent d'apprendre la triste nouvelle du report du big derby algérois de la saison, qui oppose les deux formations voisines. Cette décision est tombée hier en début d'après-midi selon le programme publié hier par la Ligue de football professionnel. Prévue ce samedi à 17h45 au stade Omar-Hamadi de Bologhine, pour le compte de la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, cette affiche a été reportée à une date ultérieure. L'instance présidée par Mahfoud Kerbadj avait commencé par délocaliser ce match à Bologhine, après la fermeture du stade du 5-Juillet pour travaux, avant de décider son report à une date ultérieure. La 6e journée de Ligue 1 Mobilis, initialement prévue du 5 au 7 octobre, a été reportée entre le 12 et le 14 du même mois, en raison du déroulement du match Cameroun-Algérie (2-0), qui s'est joué samedi dernier à Yaoundé, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Selon une source proche de la LFP, cette décision a été prise afin de programmer ultérieurement ce derby au stade du 5-Juillet, ce qui arrange les affaires des deux clubs. La LFP a ainsi répondu favorablement à la demande du report de cette journée émise par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, réuni le 24 septembre dernier à Sidi Moussa. «Concernant la demande du report des matchs du championnat national le jour de la rencontre internationale entre le Cameroun et l'Algérie, le conseil d'administration prend acte de l'injonction du Bureau fédéral et de la recommandation du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a invité le président de la LFP à se conformer aux décisions de la FAF. Il décide à l'unanimité du renvoi de la totalité des rencontres de la 6e journée», a précisé la LFP sur son site. Une manière comme une autre de «montrer» l'ingérence de la FAF et du MJS dans ses prérogatives. D'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, s'est mêlé au débat suscité par cette programmation du fait que les derbys devaient se jouer au stade du 5-Juillet dont la pelouse est en constante réfection. Le premier responsables du MJS s'est même permis de déclarer: «Dans l'intérêt des deux équipes, des supporters et du spectacle, les responsables de la LFP feraient mieux de reporter ce match jusqu'à la réouverture de ce stade olympique.» Mahfoud Kerbadj, pour sa part, a déclaré hier à la presse: «La LFP a décidé de reporter le derby MCA-USMA suite à la demande des deux clubs. nous demandons au passage à la direction du stade du 5-Juillet de nous communiquer la date exacte de la réouverture de ce stade afin de programmer cette rencontre dans les plus brefs délais. Je tiens à préciser également qu'à défaut de cela, nous serons obligés de le programmer ailleurs même si les deux clubs ne sont pas d'accord.» C'est par ces mots qu'il a conclu son intervention. Il est à rappeler que les travaux d'entretien de la pelouse ont débuté avant-hier avec la semence d'un gazon spécial qui nécessite une quinzaine de jours avant que tout soit prêt. Donc le stade ne pourrait être prêt pour les compétitions qu'après une quinzaine de jours, soit à la fin du mois en cours, ce qui poserait le problème de sa re-programmation car l'USMA comptera deux matchs de retard: celui contre l'USMH et celui contre le MCA qui vient d'être reporté pour raison de sécurité. En tout cas, le président Kerbadj a bien pris ses précautions en déclarant que «si le stade du 5-Juillet sera prêt, les derbys y seront donc programmés. Sinon, il faut voir du côté du stade Mustapha-Tchaker lui aussi en phase de restauration et au pire des cas, le stade Chahid Hamlaoui de Constantine pourrait faire l'affaire. Mais là, il faut dire que cela ne serait pas «fair-play» car ce sera un match sur terrain neutre.



Programme de la 6e journée:

Jeudi 12 octobre 2017:

USMBA-JSK (16h)

NAHD-PAC (16h)

Vendredi 13 octobre 2017:

CRB-JSS (16h)

ESS-OM (17h)

Samedi 14 octobre 2017:

USMH-MCO (16h)

USB-CSC (16h)

DRBT-USMB (16h)

Reporté à une date ultérieure:

MCA-USMA (stade à déterminer).