CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE D'ÉCHECS Plus de 60 échéphiles en compétition

Soixante-deux échéphiles (garçons et filles) représentant 25 équipes de différentes régions, écoles, corps d`armée et unités de l`Armée nationale populaire (ANP), prennent part au Championnat national militaire d'échecs, ouvert lundi dernier au siège du Régiment spécial d`intervention du commandement de la Garde républicaine «Boualem Djed» de Tipasa. La compétition qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui a été ouverte par le chef d'état-major de la Garde républicaine, le général-major Tahar Ayad, en présence des cadres supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP), selon un communiqué de la cellule de communication du ministère de la Défense nationale (MDN). Cet évènement sportif entre dans le cadre du programme annuel des activités sportives militaires nationales et internationales de la saison 2017-2018, approuvé par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. «Ce rendez-vous sportif est une opportunité, aux techniciens et entraîneurs, pour la découverte de jeunes talents susceptibles de renforcer les rangs de l'élite nationale militaire, et de représenter les couleurs nationales dans les compétitions africaines et internationales», conclut le communiqué du MDN.