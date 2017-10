JUDO/COUPE DU MONDE 2017 DES MAL- VOYANTS L'Algérie à la 14ème place

La sélection algérienne de judo a décroché deux médailles de bronze dans la catégorie B3 de la Coupe du monde 2017 des mal -voyants, disputée lundi à Tashkent (Ouzbékistan), respectivement par Sid Ali Lamri (-66 kg) et Mehdi Meskine (-73 kg). Outre ces deux athlètes, l'Algérie a engagé Ishak Ould Kouider chez les moins de 60 kg (B3), et Youcef Radjaï chez les moins de 73 kg (B2). Le premier a été précocement éliminé, alors que le second a terminé à la 9e place de sa catégorie. Une moisson ayant placé l'Algérie à la 14e place du classement général, dominé par le pays organisateur (4 or, 3 argent, 4 bronze), devant la Corée du Sud (4 or, 1 argent, 2 bronze) et l'Ukraine (2 or et 1 bronze). La compétition a enregistré la participation de 139 judokas (95 messieurs et 44 dames), de 25 pays, dont le Japon, ayant engagé le nombre le plus élevé de représentants (13 messieurs et 5 dames), au moment où la Suède a enregistré le taux le plus faible, avec une seule représentante chez les dames. L'Algérie et l'Afrique du Sud étaient les seuls représentants du continent noir dans cette compétition, organisée par l'IBSA (International Blind Sports Fédération). Les Sud-Africains se sont contentés de la 21e place, avec deux 7es places, sur un total de trois judokas (messieurs) engagés.