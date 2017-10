ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 Les enjeux de la dernière journée

La Tunisie à un point du bonheur...

Avant la dernière journée de qualifications (et les barrages), il reste encore 15 des 32 places pour la Russie à attribuer. Tour du monde des enjeux.

Europe: dernière journée avant les barrages

Déjà qualifiés: Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie.

Barragistes: Italie, Irlande du Nord, Eire, Croatie, Danemark, Portugal ou Suisse, Suède ou France, Grèce ou Slovaquie.

La France, première du groupe A avec un point d'avance sur la Suède, sera qualifiée si elle fait au moins un aussi bon résultat contre la Biélorussie que la Suède aux Pays-Bas. Depuis la victoire (1-0) en Bulgarie, samedi, les Bleus sont assurés d'être au pire barragistes (ils ne peuvent pas être moins bons deuxièmes) et seraient dans ce cas têtes de série (barrage retour à domicile). La Suède n'est pas assurée mathématiquement de finir au moins deuxième, mais les Pays-Bas, à trois points, devront la battre avec au moins sept buts d'écart pour la coiffer à la différence de buts...Dans le groupe B, le Portugal reçoit la Suisse avec la certitude de se qualifier s'il bat la Nati. Tout autre résultat enverrait la Suisse au Mondial et le Portugal en barrage (avec un statut de tête de série). Cinq autres nations ont déjà assuré leur présence pour les barrages de novembre: la Croatie, l'Italie, le Danemark, l'Irlande et l'Irlande du Nord. La Grèce devrait les rejoindre à moins d'une improbable contre-performance face à Gibraltar couplée à un succès de la Bosnie, qui sauverait la Slovaquie.



Afrique: qui après le Nigeria et l'Egypte?

Déjà qualifiés: Nigeria, Egypte

Les noms des trois pays qui rejoindront le Nigeria et l'Egypte seront connus le 6 novembre. La Tunisie (groupe A) a fait un grand pas. Avec trois points d'avance sur la RD Congo, Wahbi Khazri et les siens devront terminer le travail à domicile contre la Libye, dernière.

Le Sénégal (groupe D) est bien parti aussi. Passés en tête à la faveur de leur victoire au Cap-Vert (2-0) et de la défaite du Burkina Faso en Afrique du Sud (3-1), les Lions de la Téranga ont encore deux matchs à jouer contre l'Afrique du Sud.

A domicile le 6 novembre puis en Afrique du Sud quatre jours plus tard, «replay» du match de la 2e journée annulé par la FIFA en raison de la mise en cause de l'arbitre, suspendu à vie pour «manipulation de match».

Tenue en échec au Mali (0-0), la Côte d'Ivoire s'est fait doubler par le Maroc (3-0 contre le Gabon). La «finale» entre les deux pays à Abidjan sera décisive (groupe C).



Amérique du Sud: l'Argentine en grand danger

Déjà qualifié: Brésil

Avec ou sans l'Argentine? Ce sera le principal suspense de la nuit de mardi à mercredi. Il ne reste plus qu'un match aux Argentins, 6es, pour arracher une qualification directe (quatre premières places) ou assurer a minima une place en barrages (5e). Tout se jouera à Quito face à l'Équateur (tous les matchs sont à 01h30, heure française). La victoire n'est pas indispensable, un nul peut suffire, selon la configuration des autres résultats, mais la menace pèse.

L'Uruguay, 2e, est le moins angoissé des prétendants avant l'ultime levée. Un nul à domicile contre la Bolivie, avant-dernière, lui suffira. Derrière, cinq sélections se tiennent en deux points et peuvent encore prétendre aux deux autres tickets directs pour la Coupe du monde et à celui menant au barrage intercontinental contre la Nouvelle-Zélande, qui a dominé haut la main la zone Océanie. Le Chili, 3e (26 points), visite le Brésil, déjà qualifié.

La Colombie de Radamel Falcao, 4e (26 points), a laissé échapper la qualification lors de l'avant-dernière journée en concédant deux buts dans les dernières minutes contre le Paraguay (2-1) et se rend au Pérou, 5e et barragiste (25 points).

L'attitude de ces duellistes pourrait dépendre des performances de l'Argentine (6e, 5 points) en Equateur et du Paraguay (7e, 24 points) à domicile contre le Venezuela au même moment. Les bancs auront partout des oreillettes...



Amérique du Nord: les Etats-Unis ne sont plus loin

Déjà qualifiés: Mexique, Costa Rica

La situation s'est éclaircie lors de l'avant-dernière journée.

Le Costa Rica a rejoint le Mexique en Russie grâce à une égalisation sur le fil contre le Honduras (1-1), un résultat qui sert les Etats-Unis, seuls 3es avant de jouer leur dernier match à Trinité-et-Tobago (toutes les rencontres à 02h00 dans la nuit de mardi à mercredi). Un nul peut suffire au «Team USA» qui compte deux points d'avance sur le Panama et le Honduras ainsi qu'une différence de buts bien meilleure que ses deux rivaux dans la lutte pour la dernière place directement qualificative.

La quatrième place offre un ticket pour un barrage contre le cinquième de la zone Amérique du Sud.