ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : ZONE EUROPE L'Islande entre dans l'histoire

10 000 supporters ont poussé leur équipe au rythme du «Viking clap» et des «Hu!» conquérants

L'Islande s'est qualifiée pour le Mondial-2018 en battant le Kosovo 2-0 lundi soir à Reykjavik, une première historique pour la petite île volcanique prise par la fièvre du foot depuis son parcours sensationnel à l'Euro-2016.

Dans l'arène surchauffée du Laugardalsvöllur, comme posée sur un geyser, les coéquipiers du joueur d'Everton Gylfi Sigurdsson n'ont pas flanché pour terminer le travail face au modeste Kosovo, dernier du groupe I et 184e au classement FIFA. Au coup de sifflet final, un feu d'artifice a embrasé le ciel de la capitale boréale. Les Bleus nordiques peinaient pourtant à approcher les cages de Samir Ujkani en première période, se heurtant à une défense regroupée et solide sur sa ligne. Gylfi Sigurdsson décochait un tir non cadré (21e) qui obligeait le portier kosovar à se coucher, mais sans danger. Bien servi, Jon Bödvarsson ajustait ensuite une tête puissante mais trop axiale, facilement captée par Ujkani. A la 39e, Milot Tashica, laissé seul à l'approche des 18 mètres islandais, tentait un puissant tir qui rasait les poteaux de Hannes Halldorsson. Une minute plus tard, Gylfi Sigurdsson trouvait enfin l'ouverture au terme d'un numéro en solo dans la surface et fusillait Ujkani au point de pénalty (40e). A la reprise, les Kosovars prenaient le jeu à leur compte et occupaient la moitié de terrain adverse, mais les Islandais décrochaient définitivement leur aller simple pour la Russie en doublant la mise à la 68e par Gudmundsson sur un centre de Gylfi Sigurdsson.

Une victoire logique pour une équipe, 22e nation au classement FIFA, qui venait de battre la Turquie 3-0 chez elle. Les Islandais sont invaincus à domicile depuis le 7 juin 2013 (défaite 2-4 contre la Slovénie en qualifications au Mondial-2014 au Brésil). Galvanisés par près de 10 000 spectateurs poussant leur équipe au rythme du «Viking clap» et des «Hu!» conquérants, les hommes de Heimir Hallgrimsson ont assuré leur qualification directe sans brio mais sans forcer, terminant premiers de leur groupe devant la Croatie, victorieuse de l'Ukraine à Kiev par 2 buts à 0. Ils éviteront les barrages qui, en 2014, les avaient privés du Mondial brésilien après leur défaite face à la Croatie (0-0 à l'aller, 0-2 au retour).

Les Islandais avaient séduit et impressionné la planète foot à l'Euro-2016 pour leur première qualification à un championnat d'Europe des nations, en arrachant notamment un nul en ouverture de la phase finale face au futur vainqueur, le Portugal (1-1), et une victoire retentissante en 8es de finale contre l'Angleterre (2-1).

L'aventure s'était arrêtée en quarts de finale, stoppée nette par la France (2-5).



Groupe D

La Serbie assure son billet

L'essentiel a été fait: la Serbie, absente lors de la précédente édition en 2014, s'est qualifiée pour le Mondial-2018 en terminant première de son groupe de qualification grâce à sa victoire contre la Géorgie (1-0). Logique vu la régularité affichée par les coéquipiers de Nemanja Matic tout au long de cette campagne de qualification. La grosse surprise est venue du Pays de Galles, qui a chuté à domicile au pire moment contre son voisin irlandais (1-0). Conséquence: les coéquipiers de Gareth Bale (blessé et spectateur lors de cette rencontre), demi-finalistes de l'Euro-2016, sont éliminés, tandis que l'Irlande décroche l'une des huit places de barragistes.