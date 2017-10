ALGÉRIE - NIGERIA Ça sera le 10 novembre à Constantine

Le match Algérie - Nigeria, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, se jouera le vendredi 10 novembre 2017 à 20h30 au stade Mohamed-Hamlaoui de Constantine, indique la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site.

Par ailleurs, un match amical face à un adversaire à déterminer devrait se jouer le 14 novembre. Le choix du stade s'est fait il y a deux mois, soit trois mois avant la date du match, comme le stipule la réglementation de la FIFA, alors que l'Algérie était encore en lice pour la qualification. Il ne restait qu'à fixer la date exacte et l'heure du match qui dépendaient de l'enjeu» précise la FAF. «En effet, dans le cas où les matchs de la poule auraient été décisifs, la FIFA les auraient programmés pour le même jour et à la même heure», poursuit la même source. Du moment où il n'y a plus d'enjeu, le Nigeria étant déjà qualifié, la FIFA a officialisé la date et l'heure proposées par la Fédération algérienne de football, a encore indiqué la FAF.

Il est à préciser que le choix du 10 novembre 2017, soit un vendredi, devrait permettre à la sélection nationale de jouer un match amical contre un adversaire à désigner au plus tard le 14 novembre 2017, dernier jour de la période FIFA de novembre.

La FAF entend ainsi maximiser cette date FIFA pour permettre au groupe de gagner en cohésion.