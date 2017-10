PRESSION SUR SADMI POUR TROUVER UN SPONSOR JEAN-YVES CHAY DE NOUVEAU à LA JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Il paraît que les choses évoluent au niveau de la JSK. L'on annonce déjà un nouvel entraîneur avec l'arrivée du Français Jean-Yves Chay à la tête du staff technique.

L'annonce a pris de court tout le monde car cet entraîneur n'a jamais fait partie des favoris. L'arrivée de ce technicien qui fait donc son retour à la barre technique à la place de Mourad Rahmouni est un indicateur suffisant afin de confirmer quelques informations qui n'étaient que rumeurs.

Cette rapide évolutionn'est pas la seule car hier l'on annonçait déjà un compromis trouvé entre Rahmouni et Moussouni d'une part et le président Hamid Sadmi d'autre part. Les deux parties sont parvenues à cet accord après avoir payé au duo désormais ex-entraîneur un salaire en attendant le versement du reste. L'arrivée surprise de l'entraîneur Chay n'est toutefois pas la seule nouveauté. Ceux qui connaissent le fonctionnement de la JSK prévoient un changement dans la gestion de l'information au niveau du club si Sadmi venait à être confirmé par le juge près le tribunal de Tizi Ouzou ce 24 octobre. En effet, l'annonce surprise conforte cette thèse du fait que Sadmi ne parle pas régulièrement à la presse. Son téléphone ne répond jamais ou presque quant il s'agit de quelques anciens jokers de Hannachi dans la presse nationale. Cette méthode pourrait changer car ceux qui connaissent Sadmi témoignent de son impartialité. Il pourrait, ajoutent-ils, opter pour la méthode en cours dans les pays développés où les clubs sont dotés de services de communication. Des conférences sont animées avant et après les matchs. Le mode des journalistes de services clé en main est révolu et Sadmi n'est pas la personne qui ignore cela. Sa communication sera sûrement plus moderne, avancent ses proches.

Pour en revenir aux nouveautés, l'on annonce une prochaine rencontre avec un autre investisseur, un Algérien vivant en France à Lille plus exactement est annoncé comme futur sponsor intéressé de la JSK. Ce dernier pourrait prendre place avant l'arrivée de Cavallo. Ces informations confirment en fait ce qu'avancent des proches de la direction au sujet d'une pression exercée sur Sadmi par le directoire pour accélérer les choses sur ce dossier. A son arrivée à la tête de l'équipe, affirment nos sources, l'éventualité de l'arrivée d'un grand sponsor était à portée de main. Mais celle-ci s'éloigne de plus en plus, mettant le directoire sous pression, financière surtout.

Enfin, notons que la barre technique de la JSK n'est pas encore stabilisée car l'arrivée d'un autre entraîneur nécessite la signature d'un contrat en bonne et due forme. Pour cela, il faudra récupérer la paperasse qui se trouve entre les mains de l'ancien président et rien ne dit pour l'instant qu'il est l'ex-président. Seul le juge pourra départager les deux présidents ce 24 octobre si bien sûr le procès n'est pas reporté une nouvelle fois. D'ici là, l'entraîneur est là mais la JSK n'a pas d'argent.