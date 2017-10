SOULIER D'OR 2017 BY CONDOR ET EL KHABAR ERRIADHI Ahmed Gasmi sacré

Par Salim BENALIA -

Le Soulier d'or 2017 remis au vainqueur des mains du P-DG de Condor

Naima Bouheni a elle remporté le Soulier rose de la meilleure joueuse du championnat d'Algérie

Le très convoité Soulier d'or, au titre de la dernière saison, revient désormais à Ahmed Gacemi, du Nahd, désigné meilleur buteur au cours du championnat national en Ligue 1 Mobilis. Le trophée a été remis à ce footballeur qui a évolué à El Eulma, à l'ES Sétif puis au MOB Béjaïa avant de rejoindre les Sang et Or, à la faveur d'une cérémonie festive qui a regroupé au Centre international de conférences CIC, à Alger, la famille du sport, des médias et un grand nombre d'officiels dont des ministres et des ambassadeurs, avec à leur tête le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali ainsi que le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi. Gasmi succède ainsi au palmarès du Soulier d'or à l'ancien attaquant du MC Oran, le Libyen Mohamed Zaâbia. Avant l'entame de la soirée célébrant donc la 16e édition du Soulier d'or, un événement coorganisé par le leader algérien de l'électronique Condor et la publication sportive El Khabar Erriadhi, une minute de silence a été observée à la mémoire de la défunte mère de Hadji Adel, responsable de la communication au sein du Groupe Condor. Immédiatement après, le tapis rouge fut déroulé aux champions qui devaient se relayer afin de récupérer leurs prix sur une scène animée tour à tour par différents orateurs, notamment Tarek Dhiab, une étoile du football tunisien durant les années 1970 et que Condor a tenu à récompenser pour son talent et ses efforts en vue de promouvoir le sport au Maghreb. Cet athlète du pays du jasmin a à son actif plus de 108 matchs et a arraché le Ballon d'or africain en 1977. Il aura souvent été ministre de la Jeunesse et des Sports de son pays. «L'Algérie a les moyens humains et matériels pour hisser une Equipe nationale de football au firmament de la réussite. Le tout est une question de planification et de feuille de route», a déclaré l'invité spécial de Condor à la faveur d'une allocution de circonstance. Il n'a pas manqué de signaler que Condor constitue un réel exemple de réussite pour la jeunesse algérienne et ce d'autant que l'entreprise leader est implantée dans pas moins d'une dizaine de pays africains et veille à offrir les meilleurs produits et services à ses clients. Le Soulier d'argent du meilleur buteur de la Ligue 2 est revenu à l'ex -attaquant de l'US Biskra Adel Djaâbout transféré durant l'intersaison à la JS Kabylie, auteur la saison écoulée de 14 buts. «Nous espérons que ce prix stimulera les joueurs et accentuera la concurrence qui élèvera le niveau de notre football», a relevé le directeur de la publication d'El Khabar Erriadhi, Adlane Hamidéchi. De son côté, Naima Bouheni a remporté le Soulier rose de la meilleure joueuse du championnat d'Algérie, alors que le portier du CS Constantine Chems Eddine Rahmani ex-MO Béjaïa a reçu les Gants d'or distinguant le meilleur gardien de but. Le coach de l'USM Bel Abbès, Si Tahar Chérif El Ouezzani et l'ancien coach du CR Belouizdad, le Marocain Badou Zaki ont été choisis meilleurs entraîneurs de l'exercice 2016-2017. Le Soulier Condor est revenu à l'attaquant des Verts et du Dinamo Zagreb, Hillal Larbi Soudani. Quant au prix de la meilleure galerie et valorisant le fair-play, il a été décerné aux supporters du CS Constantine. Un prix spécial a été attribué à l'ancien joueur de la sélection algérienne de football, Carl Medjani. «J'ai défendu les couleurs de plusieurs clubs tout au long de ma carrière, mais le meilleur club où j'ai évolué c'est bien l'Algérie», a dit le solide défenseur aux 56 sélections et que Condor a expressément nominé en raison de la symbolique qu'il représente, à savoir le talent algérien qui émerge hors de nos frontières. Le trophée de meilleur athlète de l'année a été attribué à l'athlète handisport Nassima Saïfi, Championne paralympique et mondiale au lancer du disque. La soirée a été brillamment animée par le ténor du chaâbi, Abderrahmane El Kobbi.