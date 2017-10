CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS 2017 DE VOLLEY-BALL L'EN dames bat le Botswana

La sélection nationale féminine de volley-ball, déjà éliminée, a battu le Botswana 3 sets à 1 (14-25, 25-21, 25-16 et 25-12) hier au Palais des sports de Yaoundé (Cameroun) pour le compte de la 3e journée du groupe A du championnat d'Afrique des nations 2017.

C'est la première victoire des volleyeuses algériennes dans le tournoi après les deux défaites de rang essuyées devant l'Egypte (3-0) et le Cameroun (3-1).

Le groupe B est composé du Kenya (tenant du titre), de la Tunisie, de la RD Congo, du Sénégal et du Nigeria.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales prévues demain, tandis que la finale et le match pour la médaille de bronze auront lieu samedi.

Les deux finalistes seront qualifiés pour le Mondial 2018 qui se tiendra au Japon du 29 septembre au 20 octobre prochains.