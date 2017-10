FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE Meziane maintenu au poste de DTN

Le directeur technique national (DTN) sortant de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mourad Meziane, a été maintenu à son poste, a indiqué le président de l'instance fédérale, Abdeslam Draâ. «Le ministère de la Jeunesse et des Sports nous a notifié le maintien de Mourad Meziane à son poste de DTN après plusieurs semaines d'attente, ce qui permet à l'instance fédérale d'entamer son travail dans la plus grande sérénité», a déclaré Abdeslam Draâ. Quatre techniciens étaient candidats pour le poste de DTN. Il s'agit de Mourad Meziane, Khedim Djelloul, cadre de sport à la direction de la jeunesse et des sports de Relizane, Rabah Hamadache, ex-sélectionneur national de boxe et Mohamed Ayache, cadre de sport affecté à la FAB. Une fois nommé, l'ancien-nouveau directeur technique national devrait, par la suite, procéder à la désignation des nouveaux staffs techniques nationaux de boxe, a-t-on ajouté. Pour rappel, la Fédération algérienne de boxe sous la direction de l'ex-président, Madjid Nehassia avait désigné en avril dernier Mohamed Ayache au poste de DTN en remplacement de Mourad Meziane qui occupait cette fonction depuis 2009. Mais Ayache n'a jamais pris ses fonctions de façon effective jusqu'à la crise qui a secoué la FAB et conduit à la suspension de Nehassia par le ministère. Par ailleurs, le collège technique national de la Fédération algérienne de boxe se tiendra ce week-end au Complexe sportif «Sveltesse» de Chéraga (Alger) à partir de 16h.