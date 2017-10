LIGUE 2 MOBILIS - 6E JOURNÉE : ASO-ASAM ET CAB-JSMB À L'AFFICHE Le MO Béjaïa veut se détacher

La sixième journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, s'annonce à l'avantage de l'actuel leader, le MO Béjaïa, appelé à recevoir le GC Mascara (15e), au moment où son principal concurrent dans le haut tableau, l'AS Aïn M'lila (coleader) effectuera un périlleux déplacement chez l'ASO Chlef (5e) dans un match qui s'annonce palpitant et indécis. Une très bonne occasion donc pour les Crabes de se détacher en tête du classement et de prendre option sur leurs principaux concurrents qui, comme eux, ambitionnent de retrouver l'élite dès cet été. De son côté, l'ASAM, la bonne surprise de ce début de saison et qui reste sur un nul en déplacement contre le RC Kouba (2-2) tentera d'enchaîner contre un adversaire difficile à manier sur sa pelouse et qui ambitionne de retrouver l'élite cette saison. Ce qui est également le cas de la JSM Skikda, ayant raté l'accession de justesse l'an dernier et qui cette année espère taper dans le mille, en se positionnant dès maintenant dans un couloir favorable. Ce qui passe par l'obtention d'une victoire demain, en accueillant l'actuel 12e, le CRB Aïn Fakroun. Autre match qui au vaudra le détour, le déplacement de la JSM Béjaïa (7e) chez le CA Batna (9e). Un choc entre anciens pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, qui au vu le classement peu enviable qu'ils occupent feront le maximum pour la victoire. Ce qui leur permettra de rester au contact du peloton de tête et de maintenir par la même occasion leurs chances d'accession. De leur côté, les mal-classés, Amel Boussaâda et RC Kouba seront appelés à en découdre dans ce qui semble être déjà un match décisif pour le maintien et qui aura probablement une incidence différente sur le moral du vainqueur et du vaincu pour la suite du parcours. Autant dire donc que la victoire est impérative pour chacun de ces deux clubs et qu'un nul n'arrangerait les affaires d'aucuns d'entre eux, car le RCK et l'ASB resteraient alors dans les abysses du classement, avec le risque de se faire distancer davantage par les concurrents directs au maintien. Parmi eux, le WA Tlemcen, qui après avoir longuement souffert pendant les quatre premières journées du championnat a remporté sa première victoire de la saison, il y a deux semaines face au MC Saïda (3-1) et qui sur sa lancée, voudra probablement enchaîner, pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Les hommes de Kherris sont appelés à se déplacer chez l'ASM Oran (4e), ce qui semble loin d'être une mince affaire contre une équipe oranaise qui reste sur une belle série, mais le cachet derby et surtout la confiance retrouvée après cette précieuse victoire contre le MCS devraient les encourager à viser très haut. Les deux derniers matchs inscrits au programme de cette 6e journée, MC Saïda-RC Relizane et MC El Eulma - CA Bordj Bou Arréridj s'annoncent intéressants également, car mettant aux prises d'anciens pensionnaires de l'élite, qui se positionnent actuellement dans le milieu du tableau, mais qui ambitionnent probablement de gagner, pour se hisser à un rang qui sied un peu mieux à leur standing.