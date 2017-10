MESSI, RONALDO, NEYMAR, MBAPPÉ, BENZEMA... Les 30 nommés pour le Ballon d'or 2017

La liste des finalistes du Ballon d'or 2017 a été dévoilée. Le favori, Cristiano Ronaldo est évidemment présent. Lewandowski, Messi, Neymar, Suarez sont retenus mais aussi des petits nouveaux comme N'Golo Kanté, Marcelo, Harry Kane ou Sadio Mané. A noter que quatre Français ont été nommés: Kanté, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Les dés sont jetés. Même si leur résultat ne fait guère de doute. Ce lundi, France Football a dévoilé tout au long de la journée sa liste des 30 finalistes de sa 62e édition du Ballon d'or. Alors, qui succèdera à Cristiano Ronaldo? Le Portugais lui-même? Probable. Mais ils sont dé- sormais 29 à espérer lui chiper le premier rôle. Premier constat, implacable et logique, personne (ou presque) ne manque à l'appel. De Lionel Messi à Antoine Griezmann en passant par Luis Suarez et Neymar. En revanche, beaucoup de changements dans ce top 30 mondial avec 12 petits nouveaux. Autre constat: la liste des ténors européens a subi un vrai lifting. 15 nommés en 2016 ne sont tout simplement pas présents. Alors, forcément, les nouveautés sont nombreuses. 12 joueurs font leur entrée dans ce Top 30: deux Français (Kylian Mbappé et N'Golo Kanté) et 10 virtuoses qui ont toute leur place: Marcelo, Harry Kane, Philippe Coutinho, David de Gea, Jan Oblak, Dries Mertens, Mats Hummels, Sadio Mané, Isco et Leonardo Bonucci. On trouve également des revenants à l'image de Radamel Falcao, Edinson Cavani, Edin Dzeko et Karim Benzema. Evidemment, le Real se taille la part du lion avec la présence de sept joueurs dans les 30 joueurs retenus. Marcelo, Benzema, Isco, Modric, Sergio Ramos et Kroos sont ainsi présents aux côtés de CR7, à l'inverse d'un Gareth Bale qui n'a pas été retenu. Côté nationalité, les Bleus sont bien représentés avec quatre nommés (Griezmann, Mbappé, Kanté et Benzema). Mieux, c'est la nation la plus présente dans cette sélection devant l'Espagne et le Brésil avec leurs trois représentants. Désormais, ils sont 30 à prétendre au trône ultime. Mais un seul sera désigné roi. Avec peu de doutes sur son identité...