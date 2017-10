TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS JUNIORS À MOSTAGANEM Le ministre Ould Ali donne le coup d'envoi officiel

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a donné, avant-hier à Salamandre (Mostaganem), le coup d'envoi de la 2e édition du tournoi international de tennis (ITF) juniors (messieurs et dames). Dans une allocution pour la circonstance, le ministre a souligné que la wilaya de Mostaganem traduit les efforts des pouvoirs publics dans le domaine du développement du sport et de promouvoir des activités de jeunesse. Son département ministériel oeuvre à donner la chance à toutes les wilayas du pays pour organiser des compétitions sportives internationales en impliquant des sportifs locaux, afin de promouvoir l'image de l'Algérie sur la scène internationale, surtout à travers de telles rencontres internationales de haut niveau, a affirmé El Hadi Ould Ali, ajoutant que «cette compétition constitue une opportunité pour renforcer le parcours de jeunes joueurs dans un climat de jeu propre, d'amitié et du respect de l'Autre qui sont des valeurs portés par le sport». Ce tournoi ITF, inscrit dans le cadre du calendrier de la Fédération internationale de tennis, regroupe 64 joueurs juniors représentant neuf pays que sont l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, la Libye, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, la France et la Turquie. Cette manifestation sportive internationale est importante pour les joueurs pour améliorer leur classement mondial. Les éliminatoires et les entraînements des participants se déroulent au niveau de quatre courts du complexe sportif de tennis de Salamandre. Les finales auront lieu du 10 au 14 octobre en simple et double.