ZONE EUROPE France et Portugal embarquent

Aux côtés du pays hôte, les neuf vainqueurs de groupes rejoignent le contingent européen pour le rendez-vous mondial.

Avant-hier soir, la France et le Portugal ont rejoint les rangs des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2018. La Suède, la Grèce et la Suisse ont profité de cette ultime journée pour s'adjuger la deuxième place de leurs groupes respectifs. La soirée allait mal finir pour l'une des deux équipes. Soit le champion d'Europe en titre devrait passer par les barrages, soit la Nati, qui avait enchaîné neuf succès de rang, allait voir son ticket s'envoler au dernier moment. Au coup de sifflet final, le constat est cruel pour les Suisses: avec 27 points, ils réalisent le meilleur total de leur histoire en qualifications pour la Coupe du monde. Pourtant, ce résultat ne leur garantit pas d'être du voyage en Russie. Pendant un temps, les visiteurs ont bien contrôlé les assauts des Portugais sous pression, mais le match a basculé lorsque le malheureux Johan Djourou a propulsé le ballon au fond de ses propres filets, peu avant la pause. Au retour des vestiaires, la Nati a peiné à se procurer les occasions dont elle avait tant besoin. Finalement, les locaux ont doublé la mise, suite à un beau mouvement collectif conclu par André Silva, à la 57e minute. La Suède devait impérativement faire mieux que la France pour finir en tête et ne pouvait pas se permettre de perdre par plus de six buts d'écart, sous peine de voir la deuxième place lui échapper au profit des Pays-Bas. Certes, les Bleus ont quelque peu souffert pour venir à bout du Bélarus (2:1), mais les Scandinaves étaient déjà menés 2:0 à la pause. À défaut de briller, les hommes de Didier Deschamps n'ont donc jamais vraiment tremblé à Saint-Denis. Devant son public, le Luxembourg a longtemps cru être en mesure de créer la surprise, grâce à l'ouverture du score de Olivier Thill à la troisième minute. Mais l'égalisation de Ivaylo Chochev à la 68e minute a douché les espoirs du Grand-Duché. Le match entre le Portugal et la Suisse à Lisbonne étant décisif pour l'attribution des deux premières places, les autres rencontres ont naturellement été reléguées au second plan. La Lettonie profite tout de même de son net succès sur Andorre pour devancer son adversaire du jour au classement et s'adjuger la cinquième place. À l'inverse, les Hongrois ont peiné avant de trouver enfin la faille par Daniel Bode (81') face aux Îles Féroé. La Belgique était devenue la première équipe européenne à se qualifier sur le terrain. À domicile, les Diables rouges ont conclu en beauté cette campagne préliminaire contre Chypre, grâce notamment à un doublé d'Eden Hazard. Avec 43 réalisations dans ces qualifications européennes, la Belgique égale au passage le record établi par l'Allemagne.

Dans la lutte pour la deuxième place, la victoire de la Grèce à domicile face à Gibraltar était attendue, avec notamment un doublé de Konstantinos Mitroglou, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. La Bosnie- Herzégovine a rempli son contrat en allant chercher les trois points en Estonie avec un doublé d'Izet Hajrovic, même si les visiteurs ont attendu la 84ème minute pour prendre un avantage décisif.