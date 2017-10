CHAMPIONNAT «NATIONALE 1» DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Coup d'envoi de la 1ère phase

Les Pétroliers ont toujours dominé la compétition

A l'issue de cette phase, les huit meilleures équipes joueront les play-offs en trois tournois chez les trois premiers au classement. Les deux premiers animeront la finale du championnat qui se jouera en deux matchs gagnants sur terrain neutre.

Seize équipes seront à partir d'aujourd'hui sur la ligne de départ de la 1ère phase du championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1 messieurs, avec l'objectif de se qualifier pour les play-offs de la compétition qui concerneront les huit premiers au classement. Pour la saison 2017-2018 qui va débuter avec une semaine de retard à cause des difficultés rencontrées par les clubs tant sur le plan administratif que financier, on retrouvera les habituels animateurs de la course au titre, à savoir le GS Pétroliers, détenteur du doublé (Coupe-Championnat) et principal favori pour sa propre succession, qui aura le NA Hussein Dey (vice-champion d'Algérie), le CRB Dar Beida et l'US Sétif comme principaux concurrents. Les autres formations, d'un niveau pratiquement égal, tenteront d'éviter les huit dernières places qui pourraient les conduire, lors de la 2e phase dite play-down, vers le palier inférieur. Concernant la formule de compétition, les responsables de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) ont décidé de regrouper les 16 équipes en une seule poule lors de la première phase (contre deux groupes la saison précédente) et disputeront des matchs aller-retour. A l'issue de cette phase, les huit meilleures équipes au classement joueront les play-offs en trois tournois chez les trois premiers au classement. Les deux premiers à l'issue des play-offs animeront la finale du championnat qui se jouera en deux matchs gagnants sur terrain neutre. Autre nouveauté pour cette saison 2017-2018, l'introduction des statistiques techniques pour les matchs de la Nationale 1. Le match d'ouverture du championnat qui a également changé d'appellation durant l'intersaison, passant de «Super-Divsion A» à «Division Nationale 1», mettra aux prises aujourd'hui (17h), le NB Staouéli à l'IRB Bordj Bou Arréridj. Le autres rencontres sont prévues demain.



Programme de la 1ère journée

Aujourd'hui à17h:

NB Staouéli-IRB Bordj Bou Arréridj

Vendredi à 16h:

NA Hussein- Dey-USM Alger

GS Pétroliers-OS Bordj Bou Arréridj

PS El Eulma-USM Blida

WO Boufarik-CSMBB Ouargla

O Batna-CSC Gué de Constantine

US Sétif-RC Constantine

CRB Dar Beida-OMS Miliana.