LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE : USMBA-JSK ET NAHD-PAC À L'AFFICHE Le CRB et l'ESS veulent rester invaincus

Ces deux coleaders ne sont pas prêts à céder leur place

Le Chabab et l'Entente, qui occupent conjointement le fauteuil de leader avec 11 points, aspirent à préserver leur bonne série d'autant que le CS Constantine et la JS Saoura qui suivent derrière avec un point de retard sont aux aguets.

Les coleaders du championnat de Ligue 1 Mobilis, le CR Belouizdad et l'ES Sétif, tenteront de préserver leur invincibilité en accueillant respectivement la JS Saoura et l'Olympique Médéa alors que l'USM El Harrach et l'USM Blida sont toujours à la recherche de leur premier succès de la saison, à l'occasion de la 6e journée prévue aujourd'hui, demain et samedi. Le Chabab et l'Entente, qui occupent conjointement le fauteuil de leader avec 11 points, aspirent à préserver leur bonne série d'autant que le CS Constantine et la JS Saoura qui suivent derrière avec un point de retard sont aux aguets. Le MC Oran (5e, 8 pts), accroché à domicile par l'USM Bel Abbès (1-1), sera en appel samedi à Alger pour croiser le fer avec l'USM El Harrach (16e, 1 pt) dans un match indécis. Les Harrachis, qui seront dirigés sur le banc pour la première fois par le nouvel entraîneur tunisien Hamadi Dhaou, devront sortir le grand jeu afin d'arracher leur première victoire de la saison et mettre fin ainsi leur longue traversée du désert. La JS Kabylie (6e, 8 pts), qui vient d'annoncer le retour du technicien français Jean-Yves Chay, effectuera un déplacement périlleux à Sidi Bel Abbès pour donner la réplique à l'USMBA (8e, 7 pts), qui reste sur une victoire à la maison face à l'USM Alger (2-0) en match de retard. Le nouveau promu le Paradou AC (7e, 7 pts), aura quant à lui rendez-vous avec le derby algérois face au NA Husseïn Dey (9e, 6 pts) dans un match qui reste ouvert à tous les pronostics. La lanterne rouge, l'USM Blida, avec un seul point au compteur, tentera de mettre fin à l'hémorragie en rendant visite au DRB Tadjenanet (10e, 5 pts). Les Blidéens, dirigés par leur nouvel entraîneur Mustapha Sbaâ, en remplacement de Samir Boudjaârane, n'auront plus droit à l'erreur s'ils veulent remonter la pente et ne pas compromettre dès le début leur saison.

L'autre promu en Ligue 1, l'US Biskra, qui reste sur une victoire en déplacement à Médéa (2-1), est appelé à confirmer son réveil à domicile en accueillant le CSC, vainqueur chez lui du MC Alger (1-0). Les Constantinois auront l'opportunité, en cas de victoire, de remonter en tête du classement tout en espérant un faux pas des deux leaders. Pour rappel, le big derby algérois entre le MCA et l'USMA a été reporté à une date ultérieure en raison de l'indisponibilité du stade du 5-Juillet pour accueillir la rencontre.



Programme des matchs:

Aujourd'hui à 16h:

USMBA-JSK

NAHD-PAC

DRBT-USMB

Demain:

CRB-JSS (16h)

ESS-OM (17h)

USB-CSC (16h).

Samedi:

USMH-MCO (16h).