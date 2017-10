Tout est à refaire à la JSK

L'USM Bel Abbès a battu la JS Kabylie 4-1, (mi-temps 2-0) avant-hier au stade du 24-Février de Bel Abbès en match avancé de la sixième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Belhoucini (23', 26') et Belahouel (70'), Kherbache (90'+4) pour l'USMBA. Boukhancouche (47' s.p) pour la JSK. A la faveur de ce large succès, l'USMBA rejoint la JS Saoura et le CS Constantine à la troisième place avec

10 points, mais la JSS et le CSC comptent un match en moins. En revanche, la JS Kabylie reste à la 6e place avec 8 points en compagnie du MCO, Paradou et DRBT. Un peu plus tôt dans la journée, le DRB Tadjenanet a battu l'USM Blida (1-0) tandis que le NA Hussein Dey et le Paradou AC se sont neutralisés (1-1) en matchs avancés de la sixième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis disputés avant-hier.

Le DRBT qui restait sur deux contre-performances a renoué avec le succès en dominant la lanterne rouge l'USM Blida grâce à un but de Haddad (45'+2). A la faveur de cette victoire, les hommes de Kamel Mouassa se hissent à la

5e place avec 8 points, tandis que l'USMB qui n'a pas remporté le moindre succès en six matchs reste scotchée à la dernière place avec un seul point. Dans l'autre match avancé de cette journée, le NA Hussein Dey a été accroché par le promu Paradou AC (1-1) au stade du 20-Août. Les visiteurs ont ouvert le score par Benkhlifa (11') suite à une bourde du gardien des Sang et Or avant qu'Addadi n'égalise pour le NAHD à la 22' minute sur penalty. Avec ce résultat nul, le Paradou gagne une place et occupe la 5e position avec le MCO, la JSK et le DRBT (8 points), tandis que le NAHD occupe la 10e place (7 points).