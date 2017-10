CAN 2019 AU CAMEROUN La CAF n'envisage pas de revoir la désignation

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a indiqué mercredi au Caire qu'à aucun moment il n'a été envisagé de revenir sur des décisions prises par son instance et qui ont conduit à la désignation du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, comme pays hôtes des trois prochaines éditions de la CAN à savoir 2019, 2021 et 2023. «Notre rôle est d'accompagner au mieux le Cameroun qui organise la CAN en 2019, dans un nouveau format, à remplir convenablement le cahier des charges qui n'est pas un document figé et que vous avez la possibilité d'améliorer maintenant que vous avez pris vos fonctions», a déclaré Ahmad lors de la réunion de la commission d'organisation de la CAN de la CAF. Les membres de la commission d'organisation de la coupe d'Afrique des Nations se sont réunis mercredi au siège de la CAF au Caire. Cinq points étaient à l'ordre du jour de cette toute première réunion, après la désignation des membres de cette commission par le Comité exécutif.

Au cours de cette réunion, la commission a convenu de la mise sur pied d'un bureau ad hoc présidé par le Nigérian Amaju Melvin Pinnick, chargé d'élaborer les termes de référence de l'appel d'offres pour la sélection du cabinet, conduire le processus d'appel d'offres et le finaliser et définir un chronogramme d'activités. Un contrat sera signé entre la CAF et le cabinet retenu au terme de l'appel d'offres. Une période sera communiquée aux autorités camerounaises pour la première visite d'inspection. Ce bureau ad hoc sera destinataire du rapport d'inspection, qui sera par la suite partagé et analysé par l'ensemble de la commission au cours de sa prochaine réunion. La commission formulera en conséquence des recommandations à l'attention du Comité exécutif. Le président de la CAF a par ailleurs instruit que soient invités à chaque réunion de la commission, en qualité d'observateurs, le président du Comité local d'organisation de la CAN, Cameroun 2019, ainsi qu'un autre membre du Comité de son choix.