CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS CHAMPIONS DE CYCLISME Plus de 80 coureurs présents à Biskra

Quatre-vingt-cinq coureurs cyclistes ont pris part, hier à Biskra, à la 9e édition du championnat arabe des clubs champions de cyclisme, a affirmé avant-hier le responsable du service des sports à la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), Ahmed Yahiaoui. Le programme de la compétition prévoit un contre-la-montre en individuel et un autre par équipes, ainsi qu'une épreuve sur route avec un jour de repos, selon la même source. A cette occasion, plusieurs pays arabes seront représentés, à l'instar de la Tunisie, la Libye l'Egypte ou encore les Emirats arabes unis, a-t-il ajouté, assurant que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cet événement sportif. Se déroulant sur quatre jours, cette compétition est organisée par l'Union arabe de cyclisme, et la fédération algérienne de cyclisme, en coordination avec la DJS de Biskra.