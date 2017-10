CONCOURS NATIONAL DE SAUT D'OBSTACLES 150 cavaliers au 1er tournoi de Aïn Defla

Quelque 150 cavaliers (filles et garçons) venus de neuf wilayas prennent part au 1er concours national de saut d'obstacles, ouvert avant-hier au centre équestre Cheikh-Bouaâmama de Aïn Defla. Organisée conjointement par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Aïn Defla et l'association locale d'équitation Tadje sous l'égide de la Fédération équestre algérienne, cette compétition de trois jours consacrée aux chevaux âgés entre 4 et 5 ans constitue une opportunité pour affûter la préparation de base des cavaliers, selon les organisateurs de la compétition.

Tout en se réjouissant que la Fédération équestre algérienne ait jeté son dévolu sur Aïn Defla pour abriter cette compétition, le président de l'association Tadje, Kouache Kheireddine, a estimé que ce concours permettra de relever les niveaux technique et d'endurance des athlètes qui y prennent part. Il a précisé qu'un grand prix consacré aux cadets, juniors et seniors se déroulera le 19 octobre prochain au centre équestre de Aïn Defla, faisant remarquer que les épreuves y afférentes sont préparatoires à la finale du championnat d'Algérie qui se déroulera le 1er novembre prochain au Caroubier (Alger). Tout en mettant en exergue la «parfaite» organisation de la compétition et l'accueil «chaleureux» réservé par les organisateurs, Nahab Ouael, arbitre au sein de la Fédération équestre algérienne, a pour sa part estimé qu'au-delà des résultats techniques, ce rendez-vous constitue une opportunité pour généraliser cette discipline sur le territoire de la wilaya de Aïn Defla. Selon lui, le niveau de la compétition en matinée (réservée aux jeunes chevaux âgés de 4 ans) «ne peut qu'inciter à l'optimisme s'agissant de l'avenir de la discipline», émettant le souhait de voir les jeunes cavaliers bénéficier davantage d'attention.