COUPE DU MONDE DE SABRE SENIORS D'ESCRIME (MESSIEURS) La 1ère étape du 3 au 5 novembre à Alger

L'Algérie accueillera la 1ère étape de la Coupe du monde de sabre seniors messieurs entre le 3 et le 5 novembre à la salle Harcha-Hacène (Alger), a-t-on appris avant-hier auprès du président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Abderaouf Salim Bernaoui. Vingt-cinq pays ont confirmé leur participation au rendez-vous d'Alger, notamment la Russie, la Hongrie la France et les Etats-Unis. Le double champion olympique hongrois Aron Szilagyi sacré à Londres 2012 et à Rio 2016 sera présent à Alger, a annoncé le président de la FAE. L'Algérie participera à cette étape de Coupe du monde avec quatre sabreurs: Akram Bounabi, Anis Mairi, Hamza Kasdi et Zinnedine Heroui. «Nos athlètes concernés par cette compétition se préparent d'une manière continue à raison de 25 à 30 heures d'entraînements par semaine. Ce sont les normes du haut niveau», explique-t-il. Bernaoui qui a assisté à l'ouverture officielle de la saison sportive scolaire 2017-2018 au Lycée sportif national de Draria (Alger) à l'instar d'autres présidents de fédérations sportives a souligné le rôle important du Lycée sportif national, appelant ses responsables à faire encore des efforts en matière d'infrastructures spécialisées. «C'est bien ce qui est en train de se faire au niveau du lycée, mais pour l'escrime l'absence d'une salle spécialisée empêche l'application d'un programme de préparation complet», déplore le patron de la FAE.