DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE DE LA FAF Des nominations dans les prochains jours

Des nominations concernant la direction technique nationale de la Fédération algérienne de football seront annoncées dans les prochains jours, a indiqué le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, lors de la rencontre avec les anciens sélectionneurs nationaux organisée avant-hier au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa pour préparer le symposium sur le renouveau du football algérien. L'ancien sélectionneur national Rabah Saâdane est pressenti afin de prendre la tête de la direction technique nationale pour succéder à Fodil Tikanouine qui avait démissionné de son poste en septembre dernier pour des raisons personnelles, a peine cinq mois après son installation. Saâdane, qui avait déjà dirigé la DTN en 2004 est attendu à Alger dans les prochains jours afin d'entamer les négociations avec le président de la FAF. Selon le premier responsable de l'instance fédérale, la DTN sera composée de quatre pôles: la direction des équipes nationales, chargée du suivi des sélections de jeunes déjà engagées ou qui seront engagées prochainement dans des compétitions internationales, le développement, la formation et les élites, ces deux derniers pôles étant interconnectés. Zetchi a révélé également que la FAF proposera, au cours du symposium prévu en décembre prochain, la création d'une fédération du football de

dilettante ou de masse, qui devrait chapeauter le football non structuré au sein de la FAF tels le football de rue, le football scolaire, le Futsal et le Beach Soccer, ainsi que la création d'une Commission nationale des infrastructures, le retour des jeunes catégories dans le giron des clubs amateurs et la création d'une Ligue de football des jeunes catégories. Il a assuré que les portes de la FAF sont ouvertes à toutes les bonnes volontés pour des suggestions et des contributions. Au terme d'un riche débat qui a duré plus de deux heures, il a été décidé de l'organisation d'une nouvelle réunion dans deux ou trois semaines où chacun viendra avec des propositions concrètes.