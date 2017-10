FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TIR SPORTIF Quatre jeunes archers inscrits au lycée sportif de Draria

En prévision des Jeux africains de la jeunesse (JAJ), qui auront lieu du 17 au 27 juillet 2018 à Alger, qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires (Argentine) en octobre 2018, le lycée sportif national de Draria a pris en charge quatre jeunes archers, suite à un accord avec la Fédération algérienne de tir sportif. Il s'agit de Khaled Kheireddine Ben Ahmed (Tiaret), Lina Fatima Serraf (Tipasa), Zakaria Bentarfaya (Alger) en 1ère année et Mohamed Rayan Lazreg (Boumerdès) en 2e année. Cette démarche a été prise afin d'assurer une meilleure préparation sportive de ces jeunes talents en prévision des futures échéances dans les meilleures conditions possibles, parallèlement au déroulement de leur cursus scolaire. Pour la première fois, les archers seront représentés au sein de ce lycée et figureront lors de la prochaine échéance des JAJ 2018. A cet effet, le président de la Fédération algérienne de tir sportif (Fats), le colonel Hamlat Ali, tient à remercier, en faveur de leur collaboration, Slimane Makhlouf, le directeur du lycée ainsi que Farid Mahdad, le directeur des sports de leurs apports dans cette initiative louable pour la discipline, et en faveur de la formation sportive de ces jeunes futurs talents.