LIGUE DES CHAMPIONS (DEMI-FINALE RETOUR) L'USMA en stage à Sidi Moussa

L'USM Alger effectue depuis hier un stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa jusqu'à mardi prochain en vue de la demi-finale retour de la Ligue des champions d'Afrique contre les Marocains du

WA Casablanca, a indiqué le club algérois de Ligue 1 Mobilis. Le staff technique, sous la conduite de l'entraîneur Paul Put, a prévu du bi-quotidien pour la première journée du stage, a précisé la même source. Les partenaires du capitaine Mohamed-Lamine Zemmamouche effectueront ensuite une séance d'entraînement par jour aujourd'hui, demain et lundi avant une mise au vert mardi.

Le WA Casablanca accueillera l'USM Alger le samedi 21 octobre à 20h au stade Mohamed V de Casablanca. Un trio arbitral sénégalais sous la conduite de Malang Diedhiou dirigera le match WA Casablanca-

USM Alger. Il sera assisté de ses deux compatriotes El Hadj Malick Samba et Djibril Camara. A l'aller disputé au stade 5-Juillet,

l'USM Alger et le WA Casablanca avaient fait match nul (0-0). L'autre demi-finale mettra aux prises Al Ahly d'Egypte et l'ES Sahel de Tunisie. L'équipe de Sousse avait remporté à domicile la première manche sur le score de 2 à 1.