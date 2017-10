UEFA Luis Figo recruté au poste de conseiller

L'ancienne gloire du football portugais, Luis Figo, a été recruté par l'UEFA au poste de conseiller en charge du football, a annoncé mercredi l'Union européenne de football. Le lauréat du Ballon d'or en 2000 «travaillera avec le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et avec la division football» sur «les aspects techniques du jeu» et les «lois du jeu», a précisé l'UEFA. «Le football m'a tant appris que j'ai hâte de lui donner quelque chose en retour», souligne Luis Figo dans le communiqué de l'UEFA. Figo (44 ans), vainqueur de la Ligue des champions 2002 avec le Real Madrid, compte 127 sélections et 32 buts en équipe du Portugal, de 1991 à 2006. Il a par ailleurs brigué un temps le poste de président de la FIFA en 2015, avant de retirer sa candidature.