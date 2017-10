UN POINT RÉCOLTÉ EN SIX MATCHS L'USM Blida de plus en plus mal

Les prémices d'une saison ratée ont débuté avant même l'entame de la saison avec la démission de l'entraîneur, Farid Zemiti, contestant «la lenteur de la direction à régulariser la situation financière des joueurs». Ayant retrouvé l'élite du football national l'été dernier avec l'espoir de réussir son come-back après deux ans d'absence, l'USM Blida continue de manger son pain noir avec un bilan mitigé d'un seul point engrangé en six matchs, depuis le début de la Ligue 1 Mobilis. L'USMB a concédé jeudi sa 5e défaite cette saison sur le terrain du DRB Tadjenanet (1-0) dans le cadre de la 6e journée, un énième revers reçu tel un coup de massue par les amoureux du club. Les prémices d'une saison ratée ont débuté avant même l'entame de la saison avec la démission de l'entraîneur, Farid Zemiti, contestant «la lenteur de la direction à régulariser la situation financière des joueurs». Il a été remplacé par Samir Boudjaârane, qui a échoué lors de son premier match en s'inclinant sur le terrain du MC Oran (3-0). Boudjaârane a fait long feu puisqu'il a été aussitôt sacrifié au terme de la 4e journée suite à la défaite concédée à Alger face à l'autre promu, le Paradou AC pour être remplacé par Mustapha Sbaâ qui a offert au club son unique point lors du match nul concédé à la maison face au NA Hussein Dey (2-2). Une instabilité chronique au niveau de l'encadrement technique qui a eu raison d'une équipe en proie désormais au doute et dont l'avenir en Ligue 1 est plus que jamais incertain au vu des données actuelles qui n'augurent guère de lendemains meilleurs pour la formation de la ville des Roses. Une prise de conscience de la part de tout le monde est donc plus que nécessaire afin de remonter la pente et sortir la tête de l'eau pour éviter de retourner au purgatoire. Au niveau de la direction, le malaise est palpable puisque le nouveau président, Chouaïb Alim

(28 ans), désigné en août dernier en remplacement de Smaïl Berdaoui n'a pas réussi à faire sortir le club de la crise financière en dépit des nombreuses promesses de la part des opérateurs locaux pour venir en aide à l'USMB. Le club blidéen est appelé à se «révolter» dès le prochain match du championnat à domicile face à l'USM

Bel Abbès, dans le cadre de la 7e journée pour éviter de sombrer et de compromettre sérieusement son avenir en Ligue 1.