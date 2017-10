IL SERA DÉSIGNÉ OFFICIELLEMENT COACH DE L'EN Madjer pour raviver les Verts

Par Saïd MEKKI -

Le passage de témoin est fait

Rabah Madjer à 90% nouveau sélectionneur des Verts: le grand chantier pour le renouveau.

Cinq mois après avoir effectué son retour aux affaires du football national en étant nommé conseiller technique du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, Rabah Madjer est à 99% le futur sélectionneur des Verts pour le «renouveau» du football algérien.

D'aucuns se rappellent le limogeage du sélectionneur Madjer en 2002 par le président Raouraoua, qui a fait couler beaucoup d'encre. Les fans des Verts ont profondément soutenu l'ex-vedette de Porto contre Raouraoua qui l'a démis de ses fonctions en l'accusant d'avoir nui à la FAF dans une déclaration à des journaux étrangers.

D'aucuns se rappellent également ce geste de Rabah Madjer, alors invité du présentateur sportif vedette de l'Entv, Hafidh Derradji, en déchirant en direct son contrat de cinq ans avec la FAF dont les objectifs étaient la CAN 2004 et le Mondial 2006.

Depuis, la mésentente entre les deux personnalités du football algérien n'a cessé de temps en temps de déteindre sur les colonnes de la presse nationale.

Ironie du sort: la dernière élection du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, à la tête de la FAF montre bien que la nouvelle équipe de l'instance fédérale algérienne «réhabilite» les responsables «limogés» par Raouraoua. Rabah Madjer en est un.

Principal opposant de Mohamed Raouraoua durant le long règne de celui-ci, Rabah Madjer revient donc à la FAF d'abord en qualité de conseiller technique du président de la fédération, puis coach des Verts.

Cela se passe au moment où les Algériens se réjouissent du limogeage du sélectionneur espagnol, Lucas Alcaraz de la barre technique des Verts. L'équipe nationale traverse une véritable zone de turbulences. L'instabilité règne avec des «clans» au sein de l'Equipe nationale au moment où le président Zetchi et le ministre de la Jeunesse et des Sports ne ratent aucune occasion de mettre leur grain de sel.

Des joueurs cadres sont mis en veilleuse, une nouvelle équipe est annoncée et a même entamé son «renouveau» avec Alcaraz, mais ce dernier est stoppé net.

Ce sera donc à Rabah Madjer de prendre le relais en retrouvant une sélection algérienne disloquée et dans le doute total.

Heureusement que Madjer aura plus de temps afin de bien choisir ses adjoints d'abord puis les joueurs qu'il compte convoquer en sélection en débutant par le match contre le Nigéria prévu le 10 novembre prochain au stade Chahid Hamlaoui de Constantine pour le compte de la dernière journée des qualifications au Mondial 2018 où les Verts sont éliminés.

Ensuite, il y aurait un match amical s'il était programmé quelques jours plus tard puisque ce sont des dates FIFA en novembre prochain. Par la suite, Madjer aura jusqu'au mois de mars pour disputer une première échéance importante, à savoir la suite des qualifications à la CAN 2019 prévue au Cameroun. Certains sont pour, alors que d'autres sont contre la nomination de Madjer à la tête des Verts.

Seulement, le dernier mot revient à ceux qui détiennent les clés des «nominations», eux qui estiment que le vécu de Madjer en tant que joueur puis de coach aussi bien en clubs qu'en sélection nationale est à même de lui permettre de parvenir au «renouveau» du football algérien par l'entremise de son image de marque qui n'est autre que l'Equipe nationale algérienne de football.