FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE Collège technique national à Alger

L'ensemble de la famille algérienne de boxe est appelé à participer à cette initiative

Le collège technique national de la Fédération algérienne de boxe (FAB) se tiendra ce week-end au Complexe sportif de Sveltesse à Chéraga (Alger) pour débattre des aspects techniques et tactiques susceptibles de donner une impulsion à la discipline.

Les techniciens de la boxe aborderont à cette occasion les questions liées au programme de développement de la discipline pour la saison 2017-2018 afin de peaufiner le plan d'action de la FAB qui enregistre un retard considérable en matière d'organisation des compétitions nationales ainsi que la préparation des Equipes nationales. Il sera question également du système de compétition, des Equipes nationales, de la formation et du développement, ainsi que de la médecine et la protection du boxeur, selon le président de la Fédération algérienne de boxe, Abdeslam Draa.

Le collège technique national regroupera les entraîneurs nationaux, les cadres techniques de la direction technique nationale, les entraîneurs en chef des sélections, les directeurs méthodologiques des ligues ayant participé à l'assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de boxe et l'entraîneur national militaire. Ayant été maintenu à la tête de la Direction technique nationale (DTN) après plusieurs semaines d'attente et de tractations, Mourad Meziane a, dans sa déclaration lancé un appel à tous les acteurs pour se mobiliser afin de développer la boxe algérienne et contribuer au développement de cette discipline qui «a besoin de plus de sérénité et de stabilité pour aller de l'avant».

«A vrai dire, nous avons perdu beaucoup de temps dans des problèmes d'ordre personnel.

Cela s'est malheureusement répercuté négativement sur le développement de la discipline qui a besoin de stabilité et de sérénité pour la concrétisation de nos objectifs pour le mandat olympique 2017-2020», a indiqué Mourad Meziane. Pour le DTN, un travail de longue haleine attend l'instance fédérale et la tenue du collège technique national sera l'occasion pour débattre des voies et moyens pouvant corriger les lacunes dont souffre la discipline.