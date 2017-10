LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE:L'USM BEL ABBÈS TOUJOURS INVINCIBLE Chérif El Ouezzani maintient le cap

Les gars de la Mékerra confirment leur excellente entame de saison

Avec 10 points au compteur, l'USMBA ne compte qu'une seule unité de retard sur les coleaders, l'ES Sétif et le CR Belouizdad, même si ces derniers ont un match en moins.

L'USM Bel Abbès a confirmé sa supériorité à domicile où elle reste intraitable depuis plus de deux années en infligeant une cinglante défaite à la JS Kabylie (4-1), avant-hier soir dans le cadre de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Rien que pour cet exercice, 2016-2017, l'USMBA a enchaîné son troisième succès en autant de matchs sur son terrain fétiche du stade du 24-Février, un stade dont les tribunes ont été bien garnies par les fans locaux plus que jamais optimistes quant à un parcours de premier ordre des siens cette saison. Les protégés de Si Tahar Cherif El Ouezzani, ont également confirmé pour l'occasion leur net regain de forme depuis au moins trois journées et ce, après avoir eu un début quelque peu compliqué, au cours duquel ils ont concédé deux défaites en déplacement, soit face au CR Belouizdad (2-1) lors de la 1ère journée et contre le CS Constantine (1-0), pour le compte de la 3e journée. Mais depuis, les Vert et Rouge de la Mekerra sont revenus en force, en imposant le nul au MC Oran sur le terrain de ce dernier, avant de prendre le meilleur sur l'USM Alger à domicile (2-0), dans un match comptant pour la mise à jour de la 4e journée du championnat. «C'est une victoire amplement méritée. Nous étions tout simplement supérieurs à notre adversaire qu'on a dominé de la tête et des épaules. Cela confirme aussi notre net regain de forme depuis quelques journées», se réjouit le manager général de l'USMBA, Redouane Haffaf. 4e au classement du championnat de la Ligue 1 la saison dernière, pour son premier exercice depuis son retour parmi l'élite et également demi-finaliste de la coupe d'Algérie la même saison, El Khadra est en train, selon les observateurs, de confirmer qu'elle n'a pas été très affectée par les départs de certains de ses cadres au cours de l'intersaison. Il est clair que cette belle victoire contre la JSK va davantage galvaniser les joueurs pour aller de l'avant. Elle va sûrement en appeler d'autres, promet encore Haffaf. Avec 10 points au compteur, l'USMBA ne compte qu'une seule unité de retard sur les coleaders, l'ES Sétif et le CR Belouizdad, même si ces derniers ont un match en moins. De quoi donc positionner les poulains de Cherif El Ouezzani dans le lot des sérieux prétendants à une place sur le podium. «Notre objectif principal est de faire mieux que la saison passée», précise pour sa part le jeune Belhoucini, auteur d'un doublé face à la JSK et par lequel il porte à quatre son capital buts depuis le début de cet exercice.