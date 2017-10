LIGUE DES NATIONS DE FOOTBALL L'UEFA précise sa nouvelle compétition

Cette compétition débutera le 6 septembre 2018

Cette nouvelle compétition verra s'opposer 55 nations européennes réparties dans quatre ligues (Ligue des nations A, B, C et D) en fonction de leur coefficient UEFA, avec un système de promotion et de relégation pour les quatre premiers et les quatre derniers de chaque ligue.

L'Union européenne de football a précisé mercredi dernier la formule de la Ligue des nations, une nouvelle compétition qui débutera le 6 septembre 2018.

L'objectif de l'instance européenne est de donner plus de relief aux années sans championnat d'Europe (Euro) ou sans Coupe du monde en remplaçant les matchs amicaux par ce tournoi. Cette nouvelle compétition verra s'opposer 55 nations européennes réparties dans quatre ligues (Ligue des nations A, B, C et D) en fonction de leur coefficient UEFA, avec un système de promotion et de relégation pour les quatre premiers et les quatre derniers de chaque ligue. Ces quatre ligues seront elles-mêmes divisées en quatre poules de trois ou quatre équipes, déterminées lors d'un tirage au sort le 24 janvier 2018.

La Ligue A sera composée des meilleures sélections européennes: Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, Angleterre, Suisse, Italie, France, Pologne, Islande, Croatie et Pays-Bas. Seuls les quatre vainqueurs des poules de la Ligue A s'opposeront lors d'un «Final four» à élimination directe à partir de juin 2019 pour tenter de décrocher le titre de cette nouvelle compétition. Ce principe serait comparable au «Final four» existant déjà en Euroligue de basket. L'intérêt principal de cette nouvelle formule de rencontres internationales réside toutefois ailleurs, dans la possibilité pour quatre équipes de se qualifier directement pour l'Euro-2020.

En effet, les quatre premiers de chaque Ligue (soit 16 équipes), à la seule condition qu'ils ne se soient pas déjà directement qualifiés grâce aux matchs de groupes traditionnels pour l'Euro et leurs 20 places qualificatives, s'affronteront en demi-finales. Les vainqueurs des quatre finales s'offriront un billet pour l'Euro 2020.

Ce système permettra surtout à l'une des 16 nations les moins bien classées au classement UEFA, situées dans la ligue D, de pouvoir obtenir par un biais plus simple une qualification pour l'Euro.