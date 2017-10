PRÉPARATION DU SYMPOSIUM SUR LE FOOTBALL ALGÉRIEN Zetchi consulte les anciens sélectionneurs

Le président du symposium, Rachid Gasmi, a dressé les contours du projet qui se prépare et de ses objectifs, à savoir réunir l'ensemble des acteurs du football algérien afin de débattre des remèdes appropriés aux problèmes multiformes dont il souffre.

Le président de la Fédération algérienne de football Kheïreddine Zetchi, s'est réuni avant-hier à Sidi Moussa avec les anciens sélectionneurs nationaux dans le cadre des consultations pour la préparation du Symposium sur le renouveau du football algérien, prévu en décembre prochain, a indiqué la FAF. Plusieurs anciens sélectionneurs ont répondu à l'invitation du président de la FAF: Abdelhamid Zouba, Mohamed Maouche, Méziane Ighil, Abderrahmane Mehdaoui, Rabah Madjer, Ali Fergani et Mohamed Henkouche, alors que les autres anciens sélectionneurs algériens se sont excusés de n'avoir pas pu être présents soit pour raisons de santé soit à cause d'obligations professionnelles ou familiales, précise l'instance fédérale sur son site officiel. Le président de la FAF a réitéré à cette occasion «sa détermination» à relever le défi du renouveau du football algérien en s'appuyant sur les compétences algériennes et sur l'apport des hommes de terrain qui connaissent mieux que quiconque les problèmes et les contraintes. Le vécu et les connaissances des anciens sélectionneurs nationaux sont à même, a-t-il insisté, de nourrir et enrichir la réflexion autour des solutions à explorer lors du symposium. Pour sa part, le président du symposium, Rachid Gasmi, a tracé les contours du symposium qui se prépare et de ses objectifs, à savoir réunir l'ensemble des acteurs du football algérien afin de débattre des remèdes appropriés aux problèmes multiformes dont souffre le football algérien. Il a présenté une plate-forme de travail qui pourrait constituer un point de départ, avec des sujets thématiques allant du football amateur au football professionnel en passant par le formation, le sponsoring, l'arbitrage, les infrastructures, la médecine du sport et autre football féminin. La parole a été ensuite donnée aux anciens sélectionneurs qui y sont allés de leurs remarques, observations et propositions. Chacun d'entre eux a axé son intervention sur une idée motrice. Zouba a lancé l'idée du professionnalisme de l'apprentissage, à savoir mettre les jeunes joueurs dans les mêmes conditions que les seniors lors de leur formation, tandis que Maouche a émis le voeu que le symposium débouche sur un programme à long terme afin de ne pas s'arrêter à des visions étriquées. Madjer a estimé de son côté que l'avenir, c'est le présent, et qu'il y a des problèmes qu'on peut régler tout de suite en faisant appel aux anciens joueurs. Ighil a préconisé la rupture avec ce qui se faisait auparavant, tout en insistant sur la nécessité de créer des passerelles avec le football scolaire qui devrait constituer le premier échelon de prospection. Fergani a insisté quant à lui sur la nécessité pour la FAF et les pouvoirs publics de s'impliquer afin de débloquer des assiettes de terrains aux clubs afin qu'ils puissent construire des centres de formation, considérant que c'est le premier jalon du renouveau du football. Henkouche a mis en exergue la nécessité de former ceux qui doivent diriger le football algérien, à tous les échelons, tout en insistant sur la nécessité de ne pas dénaturer les spécificités du footballeur algérien. Mehdaoui a souligné de son côté l'urgence de passer à l'acte dès maintenant sans attendre le symposium car il existe des cadres algériens qui ont juste besoin d'être valorisés et, surtout, motivés en leur offrant des salaires intéressants.