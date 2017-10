AMRANI, COACH DU CSC "Le plus important est de préserver cette dynamique"

«C'est vrai que nous sommes leaders, mais je ne suis pas satisfait à 100%, nous avons des lacunes à corriger même si mes joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et sont à féliciter. Notre objectif est de terminer la phase aller avec 25 points, après on verra ce que nous sommes capables de réaliser cette saison», a affirmé le coach du CSC. «Le plus important maintenant est de préserver cette dynamique, ce qui ne sera pas facile. Nous devons continuer à travailler tout en gardant cet état d'esprit, à partir de là, nous serons capables d'avancer», a-t-il ajouté. Interrogé sur les insuffisances constatées au sein de son équipe, Amrani a relevé la nécessité de renforcer le groupe «dans les trois compartiments lors du prochain mercato d'hiver, notamment au niveau de la dernière passe et la finition». Enfin, le technicien tlemcènien s'est réjoui de pouvoir désormais travailler dans un climat serein après une période difficile sur le plan organisationnel. «Au début de la saison, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de résoudre les problèmes qui secouaient le club notamment à propos du siège du club. Dieu merci, la situation s'est nettement améliorée et tout le monde a travaillé en ce sens, y compris le wali de Constantine qui nous a beaucoup aidés», a-t-il conclu. Amrani a été désigné à la tête du CSC en janvier 2017 en remplacement de l'Espagnol Miguel Angel Portugal, parvenant à sauver le club de la relégation au terme d'une saison difficile.