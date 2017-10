CHAMPIONNAT DE NATIONALE 1 DE BASKET-BALL Les favoris répondent présents

Les cadors du championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1, ont répondu présent lors de la première journée de l'exercice 2017-2018, disputée jeudi et vendredi. La course à la succession du GS Pétroliers est lancée avec le coup d'envoi de la nouvelle saison de basket-ball. Pour cette première sortie, les favoris au sacre final ont répondu présent à l'image du champion d'Algérie en titre large vainqueur du nouveau promu, l'OS Bordj Bou Arréridj (96-47). De son côté, le NA Hussein Dey, finale de la saison précédente, a lui aussi réussi son entame face à l'autre promu, l'USM Alger (70-65). Dans ce premier derby algérois, les Sang et Or ont éprouvé beaucoup de difficultés à développer leur basket, néanmoins, les protégés de Djamel Rekik auront tout le temps de monter en puissance. Concernant les autres rencontres, l'USM Blida et le CSC Gué de Constantine se sont imposés à l'extérieur, en dominant respectivement le PS El Eulma (61-75) et l'O Batna (73-85), alors que le WO Boufarik et l'US Sétif ont signé leur premier succès à la maison en disposant du CSMBB Ouargla (67-46) et du RC Constantine (84-69). Jeudi, en ouverture de cette première manche, l'IRB Bordj Bou Arréridj est venu s'imposer sur le parquet du NB Staouéli (76-80).