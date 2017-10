CHAMPIONNAT NATIONAL OPEN DE TENNIS DE TABLE Près de 260 sportifs présents à Aïn Defla

Pour le vice-président de la Fédération algérienne de tennis de table, Abdelhamid Ouadah, l'objectif principal de cette compétition consiste à voir de plus près certains éléments au talent avéré dans la perspective d'en faire bénéficier la sélection nationale à court terme.

Au total, 258 sportifs (filles et garçons) venus de 13 wilayas prennent part au championnat national open de tennis de table pour jeunes dont le coup d'envoi a été donné avant-hier à la salle omnisports de Aïn Defla.

Organisée conjointement par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Aïn Defla et la ligue locale de tennis de table sous l'égide de la Fédération algérienne de la discipline, cette compétition de deux jours, réservée aux benjamins, minimes, cadets et juniors, a drainé un nombreux public composé essentiellement de jeunes avides d'en savoir plus sur ce sport.

Il a précisé que la restructuration de l'Equipe nationale de tennis de table entamée récemment ne peut porter ses fruits si les meilleurs éléments (toutes catégories confondues) n'y font pas partie, notant que la désignation récente d'un jeune nouveau directeur technique national (DTN) contribuera, à coup sûr, à dynamiser davantage cette discipline. Tout en se félicitant des conditions dans lesquelles se déroule le championnat, il a observé que ce dernier coïncide avec l'ouverture de la saison inhérente au tennis de table, émettant le souhait de voir la compétition caractérisée par un haut niveau technique. Le président de la ligue locale de tennis de table, Aïlam Toufik, également membre du Bureau fédéral, a pour sa part soutenu que l'organisation de cette compétition à Aïn Defla ne pourra qu'insuffler une dynamique nouvelle à cette discipline dans cette région notamment au sein de la frange juvénile.

La première journée de cette manifestation sportive a été consacrée aux épreuves préliminaires au moment où la journée d'hier sera réservée aux finales.