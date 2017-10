COUPE DU MONDE 2018 Iniesta envisage de quitter la Roja

Le milieu international espagnol Andrés Iniesta, âgé de

33 ans, a laissé entendre que le Mondial 2018 en Russie pourrait être son «dernier rendez-vous» avec la sélection espagnole, tout en soulignant que cela dépendrait de ses sensations dans les prochains mois. «Il y a beaucoup de chance que ce Mondial soit le dernier rendez-vous avec la sélection. Je suis conscient du moment que je vis, de mon âge, de tout ça, mais nous verrons comment les choses évoluent. Il reste de nombreux mois d'ici au Mondial et j'espère que tout ira suffisamment bien pour que je puisse être en Russie. A partir de ce moment-là, on évaluera tout cela», a expliqué le meneur de jeu du FC Barcelone dans une interview publiée vendredi par le quotidien sportif catalan Sport. Icône de la «Roja» depuis son but victorieux en finale du Mondial 2010 contre les Pays-Bas (1-0 a.p.), Iniesta compte 121 sélections avec l'Espagne. Il a également remporté l'Euro-2008 et l'Euro-2012 et reste l'un des cadres de l'équipe de Julen Lopetegui, qui s'est qualifiée vendredi dernier pour la prochaine Coupe du monde.