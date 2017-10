LIGUE 2 MOBILIS - 6E JOURNÉE:LE RCK ET LE GCM SANS VICTOIRE Le MO Béjaïa seul aux commandes

La victoire du MOB, survenue deux heures plus tard, a cependant tout remis en cause, puisque juste après elle, la JSMS a reculé à la deuxième place, avec 15 points, devant l'ASAM (3e/13 pts).

Le MO Béjaïa s'est emparé seul du leadership de la Ligue 2 Mobilis après sa victoire contre le GC Mascara (4-2) lors de la 6e journée, disputée avant-hier et ayant vu son principal concurrent dans le haut du tableau, l'AS Aïn M'lila s'incliner (1-0) chez l'ASO Chlef et reculer ainsi à la troisième place. La victoire des Crabes a été assurée par Belkacemi (50'), Mohli (73') et surtout, par le doublé de Nezouani, qui avait donné le ton dès la 4e minute de jeu, avant de revenir à la charge juste avant la fin de la première mi-temps, pour ajouter la seconde réalisation. Côté GCM, ce sont Kacem (77') et Dayekh (88') qui ont sauvé l'honneur, mais ce réveil a été tardif, car le MOB avait déjà fait le break. A Chlef, l'ASO s'est contenté d'un seul but, inscrit par Baouche à la 46e pour surclasser l'ex-leader, qui régresse du coup à la troisième place, au moment où les Chélifiens réussissent un bond intéressant au classement général, passant du milieu de tableau au pied du podium, avec 12 points. Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est la JSM Skikda qui s'était provisoirement emparée de la première place, en atomisant le mal-classé CRB Aïn Fakroun (4-0), grâce notamment à Berramla (20'), Khazri (83') et surtout par l'intenable Mokhtar, auteur d'un doublé aux 80' et 90'+1. La victoire du MOB, survenue deux heures plus tard, a cependant tout remis en cause, puisque juste après elle, la JSMS a reculé à la deuxième place, avec

15 points, devant l'ASAM (3e/13 pts). Dans le bas du tableau, l'Amel Boussaâda a réussi un coup d'éclat similaire, en étrillant le RC Kouba (4-1) dans un duel direct pour le maintien. Un précieux succès, assuré par Imessaoudène (4'), Baâli (10'), Benchergui (43') et Larab (90'), qui permet non seulement au club de se hisser hors de la zone rouge, mais aussi de retrouver une certaine confiance en prévision des importantes échéances à venir. L'attaque du CA Batna a été tout aussi incisive face à la JSM Béjaïa, qu'elle a réussi à surprendre dès la première minute de jeu, grâce à Dif, avant que Zeghli (27') et Kara (86') ne scellent définitivement ce précieux succès, qui propulse le club des Aurès dans le milieu de tableau avec 8 points, ex aequo avec son adversaire du jour. Pour sa part, le MC Saïda s'est contenté de l'essentiel en accueillant le RC Relizane, qu'il a battu (1-0) grâce à Benayada, auteur de cette unique réalisation à la 62e, au moment où les derbies MC El Eulma-CA Bordj Bou Arréridj et ASM Oran-WA Tlemcen se sont soldés par des résultats nuls, respectivement (2-2) et (1-1). Bouafia (8') et Athmani (53') avaient marqué pour les Criquets, contre un doublé de Laouafi pour le MCEE aux 45'+2 et 52', alors qu'El Bahari avait égalisé pour le WAT à la 77e dans le derby de l'Ouest, évitant ainsi la défaite à son équipe, après une ouverture du score précoce de Youcef-Khodja (6').