LYON S'IMPOSE 3-2 CONTRE MONACO Jardim paye la mise à l'écart de Ghezzal

Un but de Nabil Fékir inscrit sur coup franc dans le temps additionnel a permis à Lyon d'arracher la victoire à domicile sur Monaco (3-2) et de s'installer provisoirement sur le podium, avant-hier soir en match avancé de la

9e journée de Ligue 1. L'ASM (2e), sauvée trois fois par ses poteaux, enchaîne une troisième rencontre sans succès après avoir perdu en Ligue des champions contre Porto (0-3) et concédé le nul devant Montpellier à domicile en championnat (1-1).

Ce nouveau faux pas ouvre un boulevard au leader, Paris, qui peut prendre six points d'avance sur son dauphin en cas de succès à Dijon hier. Mais le club princier voit surtout revenir à trois points l'OL qui met fin à une série de cinq matchs sans succès

(4 nuls, 1 défaite). Les Lyonnais, 8es au coup d'envoi, n'avaient plus gagné depuis le 10 septembre contre Guingamp (2-1). On notera que Rachid Ghezzal était le grand absent côté monégasque alors que le Franco-Algérien Houssem Aouar enchaîne les titularisations avec Lyon sur son côté gauche où il s'affirme à chaque match.