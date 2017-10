PSG Di Maria à la croisée des chemins

«Pour moi, ça ne fait pas de doute, je veux rester.» Voilà ce que déclarait Angel Di Maria en juillet dernier, à sa reprise avec le Paris Saint-Germain. Lequel Di Maria avait déjà été courtisé par le club de la capitale en 2014, avant... de quitter le Real Madrid pour Manchester United. Un an plus tard, Nasser Al-Khelaïfi et compagnie parvenaient à leurs fins et signaient l'international argentin pour 63 millions d'euros. Angel Di Maria devait faire passer un cap au Paris Saint-Germain, rapprocher les Rouge et Bleu de leurs rêves de sacre européen.

Las, son bilan parisien est mitigé. Et la concurrence est plus rude que jamais sur le front de l'attaque, avec les arrivées de Neymar Jr. et Kylian Mbappé pendant l'été, après celle de Julian Draxler pendant le mercato de l'hiver dernier... Le FC Barcelone a tenté sa chance jusqu'au bout, négociant avec la direction parisienne jusque dans les dernières heures du marché des transferts.

En vain. Discret en début de saison, il s'est rapidement blessé lors d'un stage avec l'Albiceleste et n'est revenu que très récemment, avec 11 minutes contre le Bayern Munich (victoire 3-0) et 29 face aux Girondins. Bonne nouvelle: le joueur de 29 ans a disputé les deux derniers matchs de l'Argentine, lors des qualifications pour le Mondial en Russie. S'il s'est souvent montré inconstant depuis son arrivée dans la capitale, Angel Di Maria n'a pas perdu son football.

Sa classe, son élégance et sa vista pourraient en faire un atout précieux cette saison. L'avenir dira si Angel Di Maria, sous contrat jusqu'en 2019, pourra encore longtemps se revendiquer de ce statut, s'il devra se contenter des miettes ou quitter le navire.