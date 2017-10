USM ALGER Le club dément tout contact avec d'autres entraîneurs

L'USM Alger a démenti les informations faisant état d'un contact avec d'autres entraîneurs pour remplacer le staff technique actuel dirigé par le Belge Paul Put, a indiqué hier le club de la capitale sur son site Internet. «La direction du club tient à démentir formellement les rumeurs et précise qu'elle réitère sa confiance au staff technique actuel composé de Paul Put et de Abdelkader Yaïche», a écrit le club. Selon la direction du club des Rouge et Noir, l'intérêt derrière ces rumeurs est de déstabiliser l'équipe avant la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Wydad de Casablanca. «Nous sommes à la veille d'une demi-finale de Ligue des champions CAF, une rencontre importante que le club prépare sereinement. Ces rumeurs ne sont d'aucune utilité si ce n'est de perturber la préparation de l'équipe avant son déplacement à Casablanca», a fait savoir le club. Le club marocain a réussi à tenir en échec l'USMA en demi-finale aller

(0-0) disputée le 29 septembre dernier au stade du 5-Juillet d'Alger. La demi-finale retour se jouera le samedi 21 octobre au stade Mohamed-V de Casablanca.