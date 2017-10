VANHAEZEBROUCK, COACH D'ANDERLECHT "Hanni reste le capitaine"

Critiqué par une partie des supporters pour son rendement mitigé ces derniers temps Sofiane Hanni a été défendu par son nouveau coach Hein Van Haezebrouck qui a confirmé que le milieu offensif algérien garderait le brassard de capitaine des Mauves. Anderlecht va mal et les supporters grondent. Après le limogeage de l'entraîneur René Wieler, les supporters des Mauves n'ont pas épargné quelques joueurs et notamment le capitaine algérien Sofiane Hanni, victime récurrente des sifflets d'un groupuscule de supporters du club Champion de Belgique en titre. Interrogé sur les changements qu'il comptait opérer pour redresser la barre, le nouveau coach des Mauves, Hein Van Haezebrouck, a pris la défense de ses joueurs et en particulier son international algérien. «J'ai exprimé au groupe mon opinion. Ça me fait mal quand un joueur est sifflé. J'ai une bonne carapace, je peux y résister. Mais quand un joueur est visé, je ne peux l'accepter. Cela peut évoluer rapidement et j'espère que les supporters montreront leur bon côté» a expliqué le coach belge qui devrait changer de disposition tactique pour évoluer en 3-4-3. Seulement 7ème au classement après neuf journées, Anderlecht compte pas moins de 9 points de retard sur le leader, le FC Bruges qui caracole en tête avec huit victoires. La mission d'Anderlecht est donc de remonter au classement avec son nouveau staff. On notera ainsi que le Franco-Algérien Karim Belhocine a rejoint les Mauves en tant qu'entraîneur adjoint de Haezebrouck qu'il a connu comme entraîneur lorsqu'il était encore joueur.