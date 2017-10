POUR UN CONTRAT DE 3 ANS Madjer devrait toucher 400 millions par mois

Le salaire de Madjer et la composante de son staff technique seront au menu d'une réunion d'importance capitale entre lui et le président Zetchi pour l'avenir «proche» de la sélection algérienne.

L'arrivée aux commandes de Rabah Madjer à la tête des Verts ne fait plus l'ombre d'un doute. Alors que la FAF attend l'officialisation du départ de Lucas Alcaraz pour annoncer la désignation du prochain sélectionneur, le site Lagazettedufennec.com a affirmé hier que Zetchi et Madjer se sont entendus sur les principaux détails du futur contrat. Un salaire confortable de 4 millions de DA (l'équivalent de 25.000 euros/ mois) et un contrat de longue durée pour permettre à «l'homme à la talonnade» de travailler dans la stabilité avec son staff technique élargi à des techniciens locaux qui reste encore à désigner. La rue algérienne gronde, les réseaux sociaux s'enflamment et la grande majorité des acteurs du football algérien est sous le choc mais la FAF a décidé d'aller au bout de son idée. «C'est une décision venue directement d'en haut», a expliqué ce site spécialisé, selon ses sources, qui ajoutera que l'intronisation de Rabah Madjer se fera à partir de la semaine prochaine après la résiliation de contrat effective du sélectionneur toujours en poste, Lucas Alcaraz, qui se trouve actuellement en Espagne. Invité à se rendre à Alger ces prochains jours, avec son avocat, afin de discuter des modalités de son départ, le technicien espagnol sait que son aventure à la tête des Verts est terminée. Pour preuve, alors même que l'Espagnol est officiellement toujours en poste, le second vice-président de la FAF, Bachir Ould Zmirli, a fait une déclaration lourde de sens à la radio algérienne ce matin préparant l'arrivée imminente de l'ancien Nahdiste, Rabah Mustapha Madjer (58 ans). Concernant la durée du bail que signera Rabah Madjer, la légende algérienne n'a pas souhaité diriger la sélection seulement à titre intérimaire pour le prochain regroupement face au Nigeria. L'ancien joueur du FC Porto, qui n'a pourtant aucun diplôme homologué par la FIFA, s'est mis d'accord avec le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi pour un contrat de longue durée afin de garantir une stabilité au prochain staff technique national, alors que la FAF aurait décidé de faire confiance aux techniciens locaux. Une directive de l'État algérien. Le feuilleton Madjer n'a pas fini d'alimenter les débats.



