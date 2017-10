LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE:LE CRB ET L'ESS ACCROCHÉS À DOMICILE Le CS Constantine nouveau leader

Le capitaine Yacine Bezzaz toujours à la baquette

Le CS Constantine est le nouveau leader de la Ligue 1 Mobilis, après sa victoire avant-hier chez le nouveau promu, l'US Biskra (2-1), pour le compte de la sixième journée, ayant vu l'ancien numéro un, le CR Belouizdad concéder le nul à domicile face à la JSS Saoura (1-1), tout comme l'ES Sétif, qui s'est neutralisé (0-0) avec l'Olympique de Médéa. Les Sanafir se sont imposés grâce à leur avant-centre Abid, auteur d'un doublé aux (36' et 60'), au moment où Baguili a sauvé l'honneur pour l'équipe locale (86'). Une performance qui, cependant, n'aurait pas été possible sans le faux pas de certains concurrents direct pour le leadership, notamment, le CR Belouizdad et l'ES Sétif, ayant été accrochés sur leurs propres terrains.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Chabab, qui avait ouvert la marque dès la 18e minute par Aïchi, mais la réaction des visiteurs a été quasi immédiate, puisque la JSS a réussi à égaliser moins de quatre minutes plus tard, par l'intermédiaire de Mustapha Djallit. L'ex-attaquant du MC Alger avait commencé par rater le penalty que venait de lui accorder l'arbitre, mais il a bien suivi l'action, ce qui lui a permis de récupérer aussitôt le ballon, avant de l'envoyer au fond des filets (1-1).

Un nul qui arrange beaucoup plus les affaires de la JSS, désormais 4e avec 11 points, au moment où le Chabab perd le leadership pour la première fois depuis l'entame de la saison, et se retrouve deuxième, ex aequo avec l'ES Sétif, avec 12 points chacun. Hier, en ouverture de cette sixième journée, c'est l'USM Bel Abbès qui avait réussi la meilleure affaire en se hissant à la cinquième place du classement général, avec 10 points, après sa victoire (4-1) contre la JS Kabylie, qui, de son côté reste scotchée à la 6e place, avec 8 points, en compagnie du MC Oran, du Paradou AC et du DRB Tadjenanet. Ce dernier, qui restait sur deux faux pas consécutifs avait renoué avec le succès un peu plus tôt dans l'après-midi, en surclassant l'USM Blida (1-0), alors que le NA Hussein Dey et le Paradou AC s'étaient neutralisés (1-1) au stade du 20-Août 1955. A la faveur de cette victoire, les hommes de Kamel Mouassa se hissent à la 5e place avec 8 points, tandis que l'USMB qui n'a pas remporté le moindre succès en six matchs reste scotchée à la dernière place avec un seul point.

Les débats de cette 6e journée se poursuivaient hier, avec le déroulement du match USM El Harrach - MC Oran, prévu au stade du 20-Août 1955, en attendant la reprogrammation du big derby algérois, entre le MC Alger et l'USM Alger, qui a été reporté à une date ultérieure.