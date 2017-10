TOURNOI «AFRICA BRONZE CUP 2017» DE RUGBY L'Algérie face à la Zambie le 4 novembre

Ce rendez-vous est la dernière ligne droite pour la jeune équipe d'Algérie dans sa quête d'intégrer l'Africa Silver Cup.

La sélection nationale de rugby affrontera son homologue zambienne, le 4 novembre à Mufulira (Zambie), en finale de l'Africa Bronze Cup 2017, a indiqué la Fédération algérienne de rugby sur sa page facebook. C'est la dernière ligne droite pour la jeune équipe d'Algérie dans sa quête d'intégrer l'Africa Silver Cup. Pour ce fait, les Lionceaux algériens devront passer l'écueil de la Zambie à l'occasion de la finale de l'Africa Bronze Cup Nord/Sud. Afin d'atteindre cette finale, la Zambie a écarté les deux autres prétendants, le Rwanda et l'Ile Maurice en l'occurrence, lors d'un tournoi organisé le 15 juin dernier à Lusaka (Zambie).

Le futur adversaire de l'Algérie a corrigé le Rwanda (92 à 3) avant de faire de même face aux Mauriciens (69 à 9).

Pour sa part, l'Algérie disputera ce match d'accession pour le palier supérieur sans jouer de match alors qu'elle devait affronter le Cameroun et le Nigeria dans un tournoi qui devait avoir lieu en juin au Cameroun. Toutefois, cette compétition n'a pas eu lieu en raison de la suspension des Lions indomptables par la Fédération africaine de rugby (RA). «Malheureusement, dû à des problèmes internes au sein de la Fédération camerounaise de Rugby, Rugby Afrique n'a eu d'autres choix que d'annuler la Bronze Cup Nord, initialement prévue en juin au Cameroun. La Fédération est à ce jour suspendue des compétitions de Rugby Afrique», a indiqué la RA sur son site Internet. Quant au Nigeria, les Super Eagles ont tout simplement déclaré forfait, chose qui a qualifié l'Algérie directement en finale.



Pas de stage avant ce match

Selon la FAR, il n'y a pas de stage en vue pour la sélection nationale avant cette finale. Les protégés de Allam Boumediene se regrouperont quelques jours avant le grand rendez-vous pour aller défier leurs homologues zambiens. Concernant la domiciliation de cette rencontre, prévue à Mufulira, la FAR n'a tout simplement pas émis d'objection quant à la programmation de ce match en terre zambienne. Pour rappel, le dernier stage du XV d'Algérie remonte au

9 juin dernier. Les rugbymen algériens s'étaient regroupés durant trois jours à Berre, ville située dans la région de Marseille (France), sous la houlette du sélectionneur Allam Boumediene et de ses assistants, Jean-Jacques Crenca (entraîneur des avants) et Francois Gélez (entraîneur des avants).



Une première pour l'Algérie

Incontestablement, l'Algérie, dont la fédération de rugby a été créée en novembre 2015, va disputer le premier gros match de sa jeune carrière. Les Algériens ont déjà participé au tournoi des Tri-nations maghrébin, le premier du nom, organisé en décembre 2016 à Oran et remporté par le XV du Maroc.

A noter que la coupe d'Afrique des nations de rugby compte trois tournois, chacun des tournois constitue un palier (CAN 1A, CAN 1B et CAN 1C).

Le premier palier (CAN 1A) regroupe les quatre meilleures équipes du continent, le 2e palier (CAN 1B) réunit six équipes divisées en 2 poules de 3, et enfin le dernier palier (CAN 1C) regroupe six équipes réparties en deux groupes, Nord et Sud.