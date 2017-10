LAKHDAR ADJALI ET TEDJ BENSAOULA SONT PRESSENTIS Quel staff pour Rabah Madjer?

Adjali semble très proche de Madjer

Le salaire de Madjer et la composante de son staff technique seront au menu d'une réunion d'importance capitale entre lui et le président Zetchi pour l'avenir «proche» de la sélection algérienne.

La réunion entre le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddïne Zetchi et le futur sélectionneur des Verts, à savoir Rabah Madjer, suscite l'intérêt des férus de l'Equipe nationale. Aux dernières nouvelles, Zetchi et Madjer devraient se rencontrer soit aujourd'hui soit demain pour discuter de la mission et surtout des objectifs de Rabah Madjer de retour à la barre technique des Verts après 15 ans de son limogeage par l'ex- président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Le salaire de Madjer et la composante de son staff technique seront également au menu de cette réunion d'importance capitale pour l'avenir «proche» de la sélection algérienne. Il y a lieu d'abord de remarquer que la FAF vient de décider de revenir à la solution du «tout-local». Et de ce fait, une autre question se pose donc et saute même à l'esprit: la FAF va-t-elle enfin aligner le coach local au même titre qu'un coach étranger?

La question mérite d'être posée, car on doutait du côté des responsables de la valeur intrinsèque des techniciens algériens qui, même en étant placés à la barre technique des Verts, quel que soit le niveau, de percevoir un salaire moindre que celui d'un étranger d'une part et de ne pas avoir les aides fournies aux étrangers au même titre qu'aux locaux. Si le choix d'un tout-local est bien apprécié, il faudrait donc aligner le tout sur la même valeur. On parle d'ailleurs d'un salaire d'environ 400 millions pour Madjer. D'autre part, quels objectifs pour l'ex-international de Porto?

La CAN 2019 pointe à l'horizon et l'Algérie serait certainement de la fête en phase finale compte tenu du nombre des équipes qualifiées. Seulement, reste l'objectif à atteindre, est-ce la demi-finale comme pour Alcaraz ou est-ce la finale, voire le titre continental? Ensuite, est-ce que la mission de Madjer pourrait aller au-delà de la CAN, à savoir pour le prochain Mondial? La réponse devrait être évidente: oui, mais à condition que le premier objectif intermédiaire, à savoir celui assigné pour la CAN, soit atteint. Reste enfin le cas de la composante du staff technique de Madjer. Rabah Madjer a de tout temps défendu l'encadrement local, donc un choix d'adjoints locaux est bien assuré.

Reste les noms à livrer. On parle de son ami fidèle Bensaoula qui était déjà avec lui dans son staff en 2001-2002.

On évoque aussi un second adjoint, à savoir Adjali, alors que le coach des gardiens de but des Verts actuel, Aziz Bouras devrait garder son poste.

Sinon, Madjer penserait-il à Benchikha comme adjoint? Si cette question est posée, c'est juste parcequ'au mois de décembre 2010, Benchikha avait proposé à Madjer de venir l'épauler chez les Verts d'autant que Abdelhak avait en charge la sélection A et la sélection A'. Alors Madjer penserait-il, à son, tour, à Benchikha? La question reste donc posée...