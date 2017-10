7E JOURNÉE PAC-DRBT aujourd'hui à Bologhine

La 7e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis débutera aujourd'hui avec au menu une seule rencontre opposant le Paradou AC au DRB Tadjenanet au stade Omar-Hammadi d'Alger (17h), dans un duel ouvert à tous les pronostics.

Le PAC (7e, 8 pts) qui reste sur un match nul décroché au stade du 20-août 1955 face au NA Hussein Dey (1-1) est appelé à confirmer son regain de forme face au Difaâ (7e, 8 pts), vainqueur à domicile de l'USM Blida (1-0) et en plein redressement depuis l'arrivée à la barre technique de Kamel Mouassa.

Une victoire des Pacistes leur permettrait de se hisser provisoirement à la 4e place au classement en compagnie de la JS Saoura et du MC Oran qui comptent 11 points chacun.

La suite des rencontres de cette 7e journée se déroulera demain avec à l'affiche le choc de l'Est entre le leader CS Constantine (13 pts) et l'ES Sétif (2e, 12 pts). Cette journée sera tronquée du match USM Alger-US Biskra, reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Algérois en demi-finale (retour) de la Ligue des champions d'Afrique prévue samedi prochain en déplacement face au WA Casablanca.