CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE BASKET-BALL 14 clubs, dont le GSP, confirment leur participation

Quatorze clubs ont confirmé leur participation au Championnat arabe des clubs champions de basket-ball (messieurs), organisé par l'AS Salé (Maroc) du 23 octobre au 3 novembre, dont le représentant algérien le GS Pétroliers. Les clubs ayant confirmé leur participation sont: l'AS Salé et El Feth Riyadi (Maroc), le GS Pétroliers (Algérie), Monastir et Radès (Tunisie), El Jazira (Egypte), Homentmen (Liban), Al Gharrafa (Qatar), El Feth (Arabie Saoudite), Al Ahly (Emirats arabes unis), El Mahrek (Bahreïn), Nazoua (Oman),

Al Nasr (Libye) et Pétrole Sud (Irak). Lors de la dernière édition, disputée en Tunisie, l'ES Sahel avait remporté le trophée en s'imposant devant l'AS Salé (72-62), alors que le GS Pétroliers avait échoué

au pied du podium en s'inclinant face au club qatari d`Al Gharrafa (76-82).