CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE CYCLISME À BISKRA Alovich Alexandre remporte le contre-la-montre

Le cycliste ukrainien, Alovich Alexandre du Club émirati Ennasr a remporté, avant-hier, la médaille d'or du contre-la-montre individuel au Championnat arabe des clubs champions de cyclisme organisé à Biskra, en 49 mn22' devant l'Algérien Azzeddine Laâgab du GSP. Le champion arabe 2017, qui a parcouru la piste avec une vitesse moyenne de 46,45 km/heure, a déclaré à la fin de la course être fier d'avoir décroché ce titre qui s'ajoute à son palmarès. De son côté, le cycliste algérien, Azzeddine Laâgab du GS Pétroliers a décroché la médaille d'argent, en terminant la course en 50 mn12', alors que son compatriote, Mansouri Hamza (groupement Sovac), couronné d'une médaille de bronze, a parcouru le circuit en 50 mn 59'. Pas moins de 16 cyclistes issus de huit clubs ont pris part à cette course de 38 km. Les coureurs qui ont entamé l'épreuve depuis la place de la Liberté au centre-ville de Biskra, sont passés par la commune d'El Outaya avant de retourner au point de départ. Les athlètes participants à la 9e édition du Championnat arabe des clubs champions de cyclisme reprendront, lundi, la compétition après une journée de repos pendant laquelle ils visiteront plusieurs sites touristiques à travers les oasis des Ziban. Le Championnat arabe est organisé par l'Union arabe de cyclisme en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme et la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Biskra.