CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS 2018 Le Maroc organisera la compétition

Le Maroc s'était porté candidat suite au retrait au Kenya de l'organisation de cette compétition, le 23 septembre 2017 à Accra (Ghana), par le Comité exécutif de la CAF, conformément aux statuts et au regard des délais.

Le Comité d'urgence de la Confédération africaine de football, sous la présidence d'Ahmad Ahmad, a décidé, à l'unanimité des membres présents, de confier l'organisation de la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations au Maroc, a annoncé la CAF hier sur son site officiel. «Réuni le 14 octobre 2017 à Lagos (Nigeria), le Comité d'urgence de la CAF, sous la présidence de Ahmad Ahmad, a décidé, à l'unanimité des membres présents, d'octroyer l'organisation de la 5e édition du championnat d'Afrique des nations à la Fédération royale marocaine de football», selon un communiqué de l'instance continentale. Le Maroc s'était porté candidat suite au retrait au Kenya de l'organisation de cette compétition, le 23 septembre 2017 à Accra (Ghana), par le Comité exécutif de la CAF qui, conformément aux statuts et au regard des délais, avait le même jour donné mandat au Comité d'urgence pour conduire le processus de sélection d'un nouveau pays hôte. «La candidature du Maroc a été préférée à celle de la Guinée équatoriale, autre pays à avoir soumis un dossier de candidature valide. La Fédération éthiopienne de football, qui avait également manifesté sa volonté d'accueillir le tournoi, n'a pas fourni la lettre de garantie du gouvernement, qui est un document impérativement requis d'après le règlement d'application des statuts de la CAF», ajoute la même source. Le CHAN 2018 aura lieu du 12 janvier au 4 février et va rassembler 16 sélections nationales composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs. L'Algérie a échoué à se qualifier à ce rendez-vous, éliminée par la Libye (1-2 à l'aller et 1-1 au retour).

L'Egypte repêchée

La sélection égyptienne a été repêchée afin de prendre part au 5e championnat d'Afrique des nations 2018, réservé aux joueurs locaux et dont l'organisation a été confiée au Maroc en remplacement du Kenya, a annoncé hier la Confédération africaine de football sur son site officiel. Le Comité d'urgence de la CAF, réuni à Lagos, a décidé de la qualification de l'Egypte pour le tournoi final. Lors des éliminatoires dans la zone Nord, l'Egypte avait été éliminée par le Maroc (aller 1-1 au Caire, retour 3-1 à Rabat). Par ailleurs, le Comité d'urgence a rejeté les réserves formulées par le Mali et confirmé la qualification de la Mauritanie, qui en sera à sa 2e participation au CHAN après l'édition 2014 disputée en Afrique du Sud.